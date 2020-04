«Los países se van a centrar más en lo local» en el mundo pos-Covid-19

«La situación actual ha puesto de relieve los problemas y las limitaciones que genera la globalización y la dependencia absoluta del funcionamiento ininterrumpido del comercio mundial (…) Los países se van a centrar más en lo local, predominarán el ‘America First‘, el ‘Rusia First‘, el ‘China First‘, todos pensarán más en sí mismos», dijo a Sputnik el presidente de la AmCham en Rusia, Alexis Rodzianko.

La pandemia, enfatizó, desveló que pueden haber barreras al libre comercio e incluso al movimiento libre de las mercancías.

El tema de la globalización, señaló Rodzianko, siempre estará en la agenda, pero ahora se debatirá «una globalización dentro de cierto marco».

El cierre de las fronteras en varias partes del mundo por la propagación del coronavirus paralizó prácticamente el comercio internacional.

Rusia ayuda a EEUU

Además, AmCham confía en que Washington corresponderá si fuera necesario a la ayuda que Moscú le envió para combatir la propagación de COVID-19.

Rusia envió el 1 de abril a Estados Unidos un avión con mascarillas, respiradores artificiales y otros equipos para salvar vidas humanas.

«Fue un gesto de buena voluntad muy valioso, ya que la ayuda llegó en el momento que más se necesitaba. La situación en Estados Unidos es peor que en Rusia (…) Esperamos que la pandemia no avance en Rusia de forma tan dramática como en Estados Unidos (…) Pero si llegara a suceder esperamos que Estados Unidos corresponda el gesto», dijo Rodzianko.

Esto, subrayó, sería un buen ejemplo de cómo los países pueden ayudarse en los momentos difíciles.

«La pandemia es realmente un enemigo común, el mundo entero debe hacer frente a esta amenaza. Todos los países pueden y probablemente quieren trabajar juntos ante esta situación», indicó Rodzianko.

El presidente de la AmCham señaló que esta labor puede ser útil en el futuro.

«Espero que este diálogo entre nuestros países se amplíe. Cuando termine la pandemia tendremos que resolver cuestiones pendientes de nuestra cooperación y posiblemente esa experiencia de la labor conjunta ayude a resolverlas mejor y más rápido», puntualizó el funcionario.

Economía de EEUU

La economía estadounidense no crecerá en 2020 debido a la crisis de COVID-19, opinó Rodzianko

«EEUU ha sufrido un golpe muy fuerte. El sector servicios en su economía, que es el más afectado, pesa más que en Rusia y otros países, de modo que no habrá crecimiento positivo con certeza», dijo Rodzianko.

El presidente de AmCham Rusia no se atrevió a pronosticar sin embargo la magnitud de la contracción económica.

«Es una pregunta difícil de responder, dependerá mucho de la duración de esta crisis, de cuándo la pandemia termine o comience a retroceder y de cuándo podamos volver a la normalidad», señaló.

Con más de 557.000 casos de contagio por el SARS-CoV-2, incluidas más de 22.100 muertes, EEUU es hoy en día el país más afectado por la pandemia, lo que ha obligado al presidente Donald Trump a hacer la declaratoria de desastre mayor en los 50 estados, por primera vez en la historia.

Fuente: Sputnik