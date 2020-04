Médico denuncia que dos personas ingresaron al Beni con autorización militar y no fueron sometidos al aislamiento como manda el protocolo

El médico Rodolfo Ruiz del Centro de Salud Central, denunció el ingreso de dos personas a Trinidad procedentes de Cochabamba vía terresrre, con el aval de un Coronel de apellido Delgado.

El galeno expresó su preocupación porque esas dos personas, ambos varones, no fueron sometidos al protocolo correspondiente, que dispone el aislamiento por 14 días de cuanta persona llegue a la ciudad.

«Hoy día, un colega de aquí del Centro de Salud se le ha dado la instrucción de que vaya a atender a dos pacientes privados en la calle 18 de Noviembre, y que le haga el doctor Arias la cuarentena, porque esos pacientes se han venido por tierra desde Cochabamba con la autorización de un coronel Delgado, imagínense ustedes, desde una zona donde hay más de 56 casos y hay 4 muertos, incluso han pasado por Sacaba donde hay un muerto, y el Beni está libre de coronavirus y nos va a llegar gente contaminada y están escondiéndolo este caso», remarcó.

Fue claro al indicar que estas personas tienen que cumplir la cuarentena obligatoria, porque no se puede tener privilegios para algunos y ser flexibles, pero duros para otros; incluso dijo que ni a ellos les permiten salir a otro lugar si no es al hospital y luego a sus domicilios.

«A nosotros mismos no nos permitir salir, si no es de nuestra casa a los Centros de Salud, porque si estoy por otra ruta me sancionan», afirmó.

Ruiz dijo que el Ministerio Público debe intervenir al respecto de oficio, porque las normas vigentes establecen como atentado a la salud todo hecho que vulnere la cuarentena total.

Finalmente dijo que el riesgo es latente, ya que si los médicos que van a tener contacto con las referidas personas se contagian si ellos tuvieran el virus, la propagación sería inminente entre los médicos que trabajan en los Centros de Salud y hospitales.

