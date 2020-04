Mesa: «Es indignante lo que propone Morales, como si no hubiera gobernado 14 años»

LA PAZ |

El candidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó hoy como «indignante» la propuesta del expresidente Evo Morales sobre convertir la Casa Grande del Pueblo en albergue para enfermos de Coronavirus ( Covid-19) y vender el avión presidencial.

«A mí me parece indignante lo que propone Morales como si él no hubiera gobernado 14 años. El gobierno más largo de la historia de Bolivia. Las consecuencias de la salud que no pueden ser respondidas adecuadamente, se las debemos a un mal manejo de la salud«, indicó Mesa.

Explicó que Morales no pudo aprovechar los años de bonanza que tuvo el país para dar repuestas al tema de la salud y cuestionó la construcción que está detrás del Palacio Gobierno que, a su juicio, debería ser proyectada para un hospital.

Morales escribió en su cuenta de la red social Twitter sobre convertir la Casa Grande del Pueblo en albergue para enfermos de coronavirus y que los funcionarios públicos donen parte de su sueldo para un «fondo de ollas comunes».

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, informó que se envió una nota de reclamo a la Cancillería de Argentina haciéndole conocer sobre la forma en la que el expresidente se «entromete en temas que comprometen la seguridad del país. Sobre los consejos que da el señor Evo Morales, la verdad es que no vale la pena ni siquiera comentar», manifestó.