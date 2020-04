Michael Landon: un padre de nueve hijos, alcohólico y víctima del antisemitismo y de las amenazas suicidas de su madre

Parece que su destino estaba ya escrito. La serie Autopista hacia el cielo fue profética. Los dos protagonistas, Michael Landon y Victor French, fallecieron con dos años de diferencia. French en 1989 y Landon en 1991.

Michael London, en el papel de Charles Ingalls para La casa de la pradera. Getty

En una época en la que no existían las plataformas digitales, Landon alcanzó la fama planetaria gracias a tres exitosos productos televisivos, Bonanza (1959-1973), La casa de la pradera (1974-1983) y Autopista hacia el cielo (1984-1989). A pesar de haberse convertido en un ídolo para millones de televidentes, jamás recibió una nominación a los premios Emmy, considerados los Oscar de la televisión.

Cuando murió de cáncer de páncreas a los 54 años, la historia de la televisión ya no volvió a ser la misma. A su entierro acudieron Ronald Reagan, ex actor de Hollywood y ex presidente de Estados Unidos, y su esposa Nancy, ya que el intérprete fue un republicano convencido. Ese final triste, pero apoteósico, contrasta con la niñez de quien ha sido apodado como «l Jesús de Malibú».

Antes de alcanzar la cima, su infancia fue un infierno. En la secundaria sufrió el antisemitismo de sus compañeros: «Bastardo judío», solían gritarle; le fue imposible encontrar novia porque los padres de las chicas tenían fuertes convicciones católicas; su madre amenazaba constantemente con suicidarse y le humillada colgando las sábanas que Michael empapaba con su orina y se sintió tremendamente solo porque sus progenitores se peleaban de forma asidua.

Para colmo de males, con casi 16 años tuvo un accidente de moto que le desfiguró casi toda la cara, una desgracia que tuvo un final feliz gracias a la cirugía reparadora. Y, como buen vanidoso y coqueto que era, empezó a dejarse el pelo largo y a teñírselo. Landon pudo continuar forjando sus sueños con un nuevo nombre que escogió de un listín telefónico (porque en realidad se llamaba Eugene Maurice Orowitz).

En 1959, con 22 años, se convirtió en una gran estrella al interpretar al pequeño John Cartwright en Bonanza, la mítica serie en la que estuvo durante 14 temporadas. En esa época empezó a sentirse inseguro sobre su estatura (medía 175 cm) y quería destacar como sus otros colegas, por lo que siempre usó alzas en sus zapatos. Durante el rodaje aprendió a escribir guiones y a dirigir, pero le costó digerir la fama porque de todo el elenco artístico, fue el que más cartas recibió de los fans. Acabó refugiándose en la bebida y los tranquilizantes como otras grandes estrellas del momento, Judy Garland, Marilyn Monroe o Tony Curtis.

El apoyo de su primera mujer, Dodie Levy-Fraser junto al amor por sus tres hijos (Mark y Josh, adoptados) y la ayuda de su segunda esposa, Marjorie Lynn Noe (1963-1982), que le dio otros cinco hijos (Cheryl, Leslie Ann, Michael, Shawna y Christopher Beau) fueron fundamentales para que saliera de esa espiral de destrucción. Pero los buenos momentos duraron poco. Además, fumaba cuatro paquetes diarios de cigarrillos sin filtro, lo que probablemente influyó en la aparición del cáncer de páncreas que terminó por matarle.

Ser una gran estrella gracias a Bonanza le permitió protagonizar La casa de la pradera sin hacer un casting. Las historias de la familia Ingalls se emitieron en 140 países a lo largo de nueve temporadas con 204 episodios más otros cuatro especiales. A pesar del buen rollo que hubo durante el rodaje de La casa de la pradera porque Michael gastaba muchas bromas, llevaba pasteles en los cumpleaños de los niños y ‘adoptó’ a Melissa Gilbert (Laura Ingalls) tras la muerte de su progenitor, su segundo matrimonio acabó siendo un infierno.

Cuando se descubrió el romance que mantenía con su maquilladora, Cindy Clerico, 20 años más joven, el escándalo ensombreció su aura de bonachón porque la relación iba en contra de los valores que transmitía el culebrón. Tras coger al toro por los cuernos, durante el proceso de divorcio, Marjorie se llevó 24 millones de euros de la época y una mansión de 35 habitaciones en Beverly Hills. Cuando murió el actor, no asistió al funeral porque les comunicó a sus hijos que «el divorcio fue como una muerte para mí». Cindy y Michael se casaron en 1983 y tuvieron dos hijos, Jennifer Rachel y Sean Matthew.

La anécdota más curiosa ocurrió al acabar la serie porque Melissa Gilbert perdió el contacto con su ‘padre adoptivo’ a quien no volvió a llamar hasta que vio su última entrevista en televisión con Johnny Carson en The Tonight Show, donde confesó que padecía cáncer.

Con nueve hijos de 3 mujeres diferentes, el hogar de Landon siemrpe estaba lleno de alegría. A pesar de las duras jornadas de trabajo, el actor siempre fue un padre devoto, atento y amoroso. Su especial sensibilidad le sirvió para intuir que uno de sus hijos, Christopher, era gay, pero el joven no salió oficialmente del armario hasta 1999. Tal y como ha declarado en alguna ocasión, «mi madrastra [Cindy] me explicó que ambos se olían lo de mi orientación sexual, pero mi padre decidió a que yo llegara a esa conclusión por mí mismo». Lamentablemente no pudo ver a su hijo casado y con dos hijos gestados a través de la subrogación. «Papá era absolutamente liberal en su vida», comentó.

Michael encontró la horma a su zapato cuando le propusieron protagonizar al ángel Jonathan Smith que ayudaba a la gente en la emblemática serie Autopista hacia el cielo, que hace 35 años se estrenó en nuestro país. Cuando los productores le dijeron que su compañero en la tierra tenía que ser un hombre mucho más joven, Landon se negó y obligó a que contrataran a su íntimo amigo Víctor French, con quien había trabajado en La casa de la pradera. A lo largo de 111 capítulos, Landon demostró, una vez más, los valores más codiciados por la sociedad americana: la bondad, la lealtad y el patriotismo.

Tras la cancelación de la serie, dejó la NBC para la que había trabajado durante toda su vida y fichó por la CBS, con la que estaba preparando un piloto para la que iba a ser su cuarta serie, Us. Pero un cáncer de páncreas acabó con su vida el 1 de julio de 1991 en su rancho de Malibú. Ronald Reagan declaró: «Su trágica batalla contra el cáncer tocó los corazones de todos los estadounidenses, al igual que su espíritu indomable». Dejó una fortuna cifrada en 90 millones de euros.

