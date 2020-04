Ministerio de Salud anuncia un laboratorio para pruebas rápidas de Covid-19 en Potosí

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, anunció que Potosí tendrá un laboratorio especializado para realizar pruebas rápidas de Covid-19 y que, pasada la pandemia del coronavirus, servirá para analizar otro tipo de enfermedades infecciosas.

«En Potosí se va instalar un laboratorio (…) No podemos utilizar recursos que después no van a ser utilizados, no es que no se quiere dar, sino que se quiere dar lo que racionalmente es útil», señaló en una entrevista en Cadena A.

Navajas explicó que el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de la red de laboratorios será con equipos PCR – Reacción en Cadena de la Polimerasa y GeneXperts (Biología Molecular automatizada en tiempo real), con todo el equipamiento imprescindible de bioseguridad y otros materiales para obtener testeos rápidos.

Los laboratorios Covid-19 que realizan las pruebas están en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y se encuentran en etapa de implementación otros centros de diagnóstico molecular con equipos PCR y GeneXpert en otras regiones del país, como Tarija y Chuquisaca.

La proyección es procesar más de 3.000 pruebas por día en las siguientes semanas, indicó la autoridad.

En Potosí comenzó el montaje de equipos y la habilitación del laboratorio Covid-19, y la fase de calibración está en pleno proceso, a cargo de recursos humanos que ultiman los detalles para realizar pruebas de coronavirus.

De acuerdo con el ministro de Salud, en un futuro inmediato estos laboratorios servirán para el diagnóstico de la tuberculosis, VIH y otras infecciones.