Ministro afirma que alcaldías de provincias se equipan más que las capitales

lunes, 6 de abril de 2020 · 13:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó este lunes que las alcaldías de las provincias se equipan mejor para enfrentar el coronavirus, que las que capitales que sólo piden al Gobierno.

«Cómo es posible que estos gobiernos pequeños que no tienen plata, se preocupen de equipar sus hospitales. Hemos llegado a un municipio que sacó del dinero que era para un tinglado y lo dispuso para equipar con dos unidades de terapia intensiva, con 30 camas, los médicos están equipados y ellos dicen, estamos moviendo los recursos para equiparnos, como señal el decreto. Saben qué, eso sucede en la provincias, pero cuando vamos a las ciudades, ahí todo el tiempo dicen: el Gobierno nos tiene que dar, dónde está el aporte del Gobierno, cuándo el Gobierno va hacer algo», reprochó la autoridad en entrevista con radio Fides.

También mencionó que el gobierno de transición «como nunca» está equipando los centros hospitalarios, para ello recientemente se compró 500 unidades para terapia intensiva o lo que se conoce como respiradores.

«Les decimos que estamos haciendo esto, entonces ahí nuestra pregunta es por qué ellos no han comprado, por qué no equipan a sus médicos, por qué no se compró hasta la fecha. Incluso es lamentable que algunas autoridades se dediquen a otras cosas, menos a atender y apoyar esta emergencia sanitaria en el que estamos viviendo, por ejemplo encontré a un alcalde que estaba bebiendo, vamos a iniciar los procesos correspondientes», señaló Arias.

En las últimas semanas el sector salud se declaró en estado de emergencia y exige al Gobierno Central los medios mínimos de seguridad y equipamiento para enfrentar la pandemia del coronavirus. Para este marte martes piden reuniones con las autoridades y tratar el tema.