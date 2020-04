Ministro Murillo ataca a exministro Jerjes Justiniano, él pide que lo acuse y dice que se querellará en su contra

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a tiempo de retirar la acusación que desde su despacho se hizo en contra de dos jueces y un abogado, por la supuesta comisión de los delitos de asociación delictuosa y consorcio de abogados y jueces por la acción de libertad concedida en favor del excoronel de la Policía, Gonzalo Medina, mencionó en su discurso al exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, señalando que él tiene una relación con el jurista al que denunció y agregó en referencia al exministro: «…todos conocen de donde proviene y a qué tipos de casos ha estado defendiendo la última temporada..».

Enterado de las declaraciones de Murillo, el abogado cruceño descalificó la forma de actuar de la autoridad gubernamental y adelantó que se querellará en su contra. «Me voy a querellar contra Arturo Murillo y le voy a pedir que me demuestre lo que dice… No hay razón para mencionarme en otros casos. El ministro es puro grito, a la hora de hacer las cosas no las hace», señaló Justiniano y dijo en un tono sarcástico, «si no le tuve miedo a Carlos Romero, que era más inteligente».

Justiniano pidió al ministro preocuparse por cosas realmente importantes en este momento, como la dotación de equipos a los médicos, policías y enfermeras en el país. «Qué hace el ministro de Gobierno en una pugna contra el abogado Jerjes Justiniano, cuando las prioridades en este momento son otras?», insistió el jurista.

Respecto a la acción de libertad que ganó Medina para dejar el penal de Palmasola y defenderse de su proceso fuera de un reclusorio, el ministro dice no entender cómo los juzgadores que el viernes admitieron como válidos los argumentos del pedido y decidieron dejarlo con detención domiciliaria en su domicilio, fueron los mismos que al día siguiente cambian de parecer y deciden anular la libertad con la que se debía favorecer a Medina, que luego fue trasladado sorpresivamente al penal de máxima seguridad Chonchocoro, en La Paz, presuntamente por que la Policía descubrió un plan para matarlo, pero aún no se dice quién o quiénes y por qué razón habían decidido acabar con la vida del exjefe policial vinculado con el extraditado a Brasil por narcotráfico Pedro Montenegro.

