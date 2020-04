Moscoso: «Qué no daría por estar en una cancha y llevar una vida normal»

La raqueta número uno de Bolivia, Conrrado Moscoso, aseguró que tuvo que adecuarse a las circunstancias para continuar con su preparación en su domicilio, precautelando, ante todo, su salud y la de su familia.

Tal como sucede con otros deportistas, el raquetbolista chuquisaqueño se atrincheró en su casa mientras persista el peligro del coronavirus, pero sin descuidar su entrenamiento, aunque reconoció que lo hace de manera limitada debido a que no puede desarrollar el trabajo técnico en un campo de juego.

“Súper incómodo en todo sentido, porque no he estado realizando el trabajo habitual. De repente me afectó mucho el entrenar en estas condiciones, porque lo estoy haciendo con los recursos disponibles que tengo en casa”, señaló el deportista.

Moscoso reiteró que el mundo atraviesa una etapa difícil y el futuro esboza mucha incertidumbre, por lo que la prioridad es preservar la salud, esperando que esta pandemia desaparezca lo más antes posible.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Debido a este virus se han postergado grandes eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos; el ráquetbol también aplazo muchos torneos, como el Panamericano de Santa Cruz”, sostuvo.

Moscoso reflexionó al decir que “es momento de tomar conciencia, no sólo en el sentido de valorar la vida, sino en muchas otras cosas más”.

“Qué no daría por volver a estar en una cancha y llevar una vida normal”, puntualizó el deportista, que se entrena junto a sus hermanos en el patio de su casa.

Moscoso tenía como próximas paradas a los Tours de Chicago, Estados Unidos, y de México; además del Panamericano en la capital oriental, todos aplazados por el virus.

Complicado

Luis Conrrado Moscoso Serrudo, padre y entrenador del destacado raquetbolista nacional, calificó como complicado el momento que atraviesa, no sólo su hijo, sino el resto de los deportistas, porque la preparación habitual que desarrollan ha sido interrumpida por el coronavirus.

“Me complica un poco en el tema de la alimentación, porque así como entrena, come demasiado con sus hermanos, por lo que debemos ir al mercado día por medio para conseguir frutas y lácteos. La verdad, me está saliendo un tanto caro, porque todo sale y no entra dinero”, señaló Luis.

Por norma, cada integrante de una familia tiene un día asignado para salir a comprar víveres (de acuerdo a su cédula de identidad), y ayer fue el turno de “Conrra”, como lo llaman sus allegados.

“Ayer fue un día duro para él (Conrrado) porque llegó molido del mercado y, pese a ello, cumplió con la rutina del circuito de crossfit que tenía previsto, terminando la jornada muy agotado. Es su disciplina lo que lo lleva adelante, de otra manera no estaría donde está”, añadió el padre del deportista.

Rutinas de crossfit de Conrrado Moscoso