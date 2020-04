Muere la primera trabajadora de la salud en Chile con coronavirus

Mujer es la primera trabajadora del área que fallece en el país por la pandemia. Era administrativa del Cesfam de Lastarria en Gorbea y según la familia no tenía enfermedades preexistentes.

El 22 de marzo, el informe diario de la Seremi de Salud de La Araucanía daba cuenta de 13 personas contagiadas con coronavirus en la Región. Una de ellas era Lorena Durán, de 42 años, quien trabajaba como administrativa en el Cesfam Lastarria, con residencia en la comuna de Gorbea, quien desde entonces estaba con ventilación mecánica y en estado crítico.

Anoche, la madre de dos hijas (de 22 y 13 años) perdió la pelea con el Covid-19 convirtiéndose en la víctima fatal más joven del virus en la Región de La Araucanía a la fecha.

Una de sus hijas escribió unas sentidas palabras de despedida en Facebook: “Te fuiste de mi lado, en silencio fue tu partida. Mi corazón se ha desangrado por tan súbita despedida. Tu espíritu luchador a la vida se aferraba. Más Dios desesperado a su lado te llamaba”, se puede leer en la red social donde durante los últimos 37 días recibió miles de mensajes y comentarios de apoyo. Y agrega: “En Ángel te has convertido, velando por nosotros estás, aguardando que se cumpla la cita de reunirnos en la eternidad. Quisiera ahora poderte abrazar. Te busco, te llamo. No te encuentro. Dime…¿Cómo me he de consolar?”.

Cabe recordar que el 11 de abril, Lorena Durán había experimentado una leve mejoría, lo que había generado esperanzas entre su círculo cercano respecto de una eventual recuperación. Sobre todo considerando que se trataba de una paciente joven, sin enfermedades de base y que ni siquiera fumaba.

Sin embargo, esto no sucedió y el día de ayer Lorena Durán falleció tras casi 40 días de luchar por su vida. Antes había recibido la visita de sus familiares más cercanos, a sugerencia del personal del hospital de Temuco que ya vislumbraban el desenlace por su delicada condición.

Su marido también dio positivo y las dos hijas del matrimonio no han sido testeadas: ellas presumen que son contagiadas asintomáticas.

Fuente: SoyChile