Murillo insta a Quispe a renunciar y él le responde que esa decisión es de la Presidenta

Tras que circulará en las redes sociales un video en el que se observa al director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, incumpliendo la cuarentena, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le pidió presentar su renuncia y advirtió con iniciarle un proceso penal. Quispe le respondió que esa determinación depende la presidenta Jeanine Áñez y dijo que a la autoridad encargada de la seguridad del Estado en el país, solo le interesa el ofrecer apoyo a las ciudades y no así al campo.

Según la autoridad de gobierno, la actitud de Quispe molestó demasiado a la mandataria de Estado y anunció incluso con un proceso ante la Fiscalía por incumplir las disposiciones de contención de la pandemia.

«Yo creo que lo mejor que puede hacer Rafael Quispe es presentar su carta de renuncia porque, obviamente, él está y va a ser procesado por el Ministerio Público por este tema. Ha cometido un delito al violar el decreto de cuarentena», declaró el Ministro de Gobierno a radio Panamericana.

El director del Fondo Indígena visitó a los pobladores de San Pedro de Curahuara de Carangas en el altiplano paceño y de acuerdo a su testimonio, lo que hizo fue informar sobre las consecuencias del COVID-19 y el pago de los bonos como la canasata Familiar y la Renta Dignidad.

«El señor Arturo Murillo solo quiere que se cubra los centros urbanos y los indígenas estamos abandonados. Yo creo que es una opinión personal (…). Lo que estuve yo haciendo, es bajar a las comunidades, a los ayllus, donde los indígenas. Falta mucha información y les trasmití en el idioma nativo, que estamos en cuarentena y que deben acatar. Les informé sobre los bonos y los suspensión de los pagos de los créditos», aseguró.

Quispe añadió que fue a esa zona por invitación de los pobladores y resaltó que toda decisión que tenga que ver son su dimisión al cargo por esa actitud depende de Áñez.

«No amerita que yo renuncia. Por qué, porque no he cometido ningún delito, ninguna infracción. Voy a informar a la señora Presidenta, porque la designación depende de ella, entonces; es ella quien me puede decir deje el cargo. No el Ministro de Gobierno», subrayó.

Fuente: https://www.opinion.com.bo