Murillo matiza salida de Rafael Quispe y dice que fue una recomendación

Dos semanas después de pedir la renuncia del director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, matizó su pedido y dijo que fue una “recomendación” y dijo que no sabe si Quispe sigue en su puesto o ya designaron a otra persona. Mientras el aludido afirma que Murillo conoció el trabajo que estaba haciendo cuando fue acusado de violentar la cuarentena dispuesta por el Gobierno.

“En su momento yo le di una recomendación a Rafael Quispe, que es mi amigo y le tengo mucho cariño, pero cometió un error, entiendo que ese tema está en la justicia y yo no tengo nada que ver con ella, si ya se hizo cargo o no de aquello es su problema, yo no tengo nada que ver con el tema de Rafael Quispe, se le dio una recomendación como amigo”, dijo Murillo en una entrevista telefónica.

El 12 de abril, luego de conocerse un video en el que se observa a Rafael Quispe en una asamblea de campesinos en la localidad paceña de Achocalla, el ministro Murillo dijo que la Presidenta Jeanine Añez estaba muy molesta y que Quispe había cometido un delito. También anunció que sería sometido a la justicia. Desde entonces ha pasado 16 días y Quispe no fue aprehendido ni cautelado.

A través de un contacto telefónico, Quispe dijo que la nueva posición de Murillo se debe a que conoció el video en su integridad y que vio que su persona estaba cumpliendo su labor como funcionario. Aunque en el video habla de los proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena y no de las recomendaciones para evitar el contagio del Covid-19.

“(Hoy) me voy a presentar a declarar y me voy a someter a la justicia, en vez de procesarme ya debían destituir a los funcionarios que me están juzgando, porque la Constitución dice que todos los funcionarios deben saber dos idiomas y ellos no cumplen la ley. Yo les voy a facilitar, voy a declarar en castellano y en aimara, incluso se los voy a graficar”, dijo el también dirigente campesino.

Será la tercera vez que Quispe acuda a la Felcc, en la primera declaración dijo que no tenía abogado; en la segunda, fechada el 24 de abril escuchó las condiciones de su declaración, estaba con su abogado y cuando iba a empezar a declarar, les dijo a los investigadores que quería ser juzgado en su idioma.

“Antes de declarar quiero hacer la siguiente observación, el juez, fiscal, en el momento de mi declaración informativa tienen que tomar en cuenta que yo soy indígena y debo ser juzgado en un idioma nativo, conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 115 de la Constitución Política de Estado, usted verá si me otorga un traductor”, dijo Quispe ante los investigadores y el documento lleva su firma.

En su declaración afirma que no tiene completo conocimiento del idioma español y que tiene dificultades para expresar sus ideas. Rafael Quispe tiene dos cuentas en Twitter, @realTataQuispe y @TataQuispe, en ambas cuentas, las publicaciones son en castellano, con alguna excepción del 27 de abril.

El ministro Murillo dijo que en el gobierno la ley funciona para todos, “la presidenta (Jeanine Añez), tiene un cuchillito que corta para todos por igual, no sé qué ha pasado con eso, sí sigue siendo, o si han puesto a otro, la verdad no sé, tengo tanto trabajo que la verdad no me he preocupado y tampoco tengo un interés en saber aquello”, dijo el ministro que pedía la renuncia de Quispe.

