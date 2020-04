Murió Marcos Mundstock, de Les Luthiers: el humorista de la voz grave y la risa genuina

En más de cincuenta años de profesión, forjó una relación de amistad y respeto mutuo con otros genios del humor como Quino, Roberto Fontanarrosa y Alejandro Dolina, todos exponentes de un humor gracioso e inteligente. «A mí me gusta el humor por el ingenio, no necesito que sea muy intelectual. Entonces, me gusta el humor del tipo que sale y dice ‘mirá lo que digo’. En cambio, no me gusta el tipo que dice ‘mirá lo que me atrevo a decir’ y se pone impertinente. Ese humor no me mueve un pelo, entre otras cosas porque soy calvo, todo el mundo lo sabe», decía con mucho de humor pero también de sabiduría. Además fijaba su límite jamás hacer humor “sobre el dolor ajeno”.