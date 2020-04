«No apuesten por la vacuna para protegernos del Covid-19»: la advertencia de David Nabarro, gurú de la salud mundial

En una entrevista con The Observer, Nabarro advirtió que no deberíamos asumir que una vacuna se desarrollará pronto y, por lo tanto, recomendó adaptarse a la amenaza actual. «No necesariamente se desarrollan vacunas seguras y efectivas contra todos los virus. Algunos virus son muy, muy difíciles por lo que en el futuro previsible, vamos a tener que encontrar maneras de seguir nuestras vidas con este virus como amenaza constante”, avisó.