Oficial: especialistas recomiendan evitar el uso de barbijos caseros

En el caso de las mascarillas, la innovación acaparó las redes sociales a gran velocidad. Los tutoriales para elaborar un barbijo en casa se hicieron tendencia y muchas personas comenzaron a practicar. Telas delgadas, bolsas recicladas y hasta papel de cocina fueron los materiales que recomendaban los videos. En las calles de Cochabamba, en el exterior de mercados o bancos, también se apreció a comerciantes ofreciendo el producto. Sin embargo, luego surgió la duda de la efectividad de estos elementos ante la agresividad del virus que ya ha causado más de 100 mil muertes en todo el mundo.

El neumólogo Carlo Verçosa explico que el uso de los barbijos caseros no es recomendable debido a que permiten el paso de los microorganismo a través de la tela. “Las mascarillas caseras no sirven porque son permeables. Además, pueden tener fisuras o espacios abiertos y eso genera vulnerabilidad. Si no están hechos con un material especial, no ayuda”, explica.

Los barbijos N95 se recomiendan para el personal médico o para los pacientes con COVID-19 positivo. En el caso de aquellos que tienen alguna enfermedad de base, el especialista aconseja el uso de las mascarillas N10. El resto de la población, que sale ocasionalmente a hacer compras, puede utilizar los barbijos quirúrgicos normales sin mayor problema.

Una forma rápida de probar su efectividad es poner un encendedor de un lado y soplar del otro, si se logra apagar la llama, entonces no cubre de ningún virus y, por lo tanto, no funciona.

Cualquiera de los diseños de los barbijos caseros tienen un factor en común: no evitan que las microgotas que se expulsan al momento de estornudar pasen; tampoco previenen el paso de ningún tipo de virus.

Además, otros médicos internacionales advirtieron sobre su elaboración. Tomando en cuenta que aunque la persona consiga los materiales adecuados, el proceso de fabricación debe ser libre de gérmenes. “Si no se garantiza un ambiente limpio al momento de la elaboración, podría incluso volverse un elemento de transmisión de infecciones”, advierte al Clarín la infectóloga Silvina Ivalo.

Esta situación se convierte en un riesgo para la salud. Las personas pueden pensar que están seguras, pero, por el contrario, llevar un potente foco de infección en la cara. Además de afectar al individuo, también puede poner en riesgo a los familiares.

Los barbijos reglamentarios se fabrican con un material de polipropileno en tres capas. En el medio, tienen un filtro que evita que salga el contenido de, por ejemplo, los estornudos.

La Organización Panamericana de la Salud recomienda el uso de los barbijos médicos. Entre sus consejos, pide que las personas comprueben que no pase el aire a través de la mascarilla exhalando con fuerza.

“Los barbijos solo deben utilizarse luego de que hayan tenido un proceso de control de calidad y buenas prácticas de fabricación. Esto se cumple con algunos tipos de barbijos que podrían usarse en este contexto: las mascarillas quirúrgicas y la N95”, indica Ivalo.

Sobre el mismo punto, un estudio de la Universidad de Cambridge concluyó que los barbijos médicos serían tres veces más efectivos que los caseros para evitar la propagación de los virus.

Sin embargo, existen circunstancias complejas para adquirir mascarillas médicas. En esos casos, sí es preferible llevar una casera. Incluso, el Gobierno de Argentina pidió a la población que utilice barbijos caseros para no agotar el stock necesario para al personal médico. Eso sí, los materiales deben ser reforzados y tener un filtro. Además, aseguran que evitará que la persona se toque el rostro.

Fuente: https://www.opinion.com.bo