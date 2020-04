Ortiz cuestiona proyecto de ley sobre el Covid-19, porque busca ‘penalizar’ a las FFAA y la Policía

El Senado analizará hoy un crédito de 21 millones de euros de Italia, con tasas bajas, que sería destinado para salud.

No hay consenso sobre el proyecto de ley de reforzamiento de la lucha contra el Covid-19 que deberá ser analizada por la Cámara de Senadores. El presidente de la Comisión de Constitución, Óscar Ortiz, cuestionó este documento al considerar que existen varios artículos que tienen una «intencionalidad política», más que ayudar a la lucha contra la pandemia.

Según dijo, en una de las partes del documento se pretende «penalizar la labor de la Policía y las FFAA quienes están cumpliendo una tarea constitucional para ayudar en el respeto a la cuarentena. Vamos a hacer conocer nuestras observaciones y la propuesta de modificaciones a este proyecto».

También hizo referencia a otros puntos relacionados a la labor de los trabajadores de salud y los médicos. «Hay disposiciones que no respetan criterios médicos y científicos en la lucha contra la pandemia, quieren definirlo por ley. Eso no es un tema de discusión política. Nosotros como parlamentarios debemos dar las condiciones a los trabajadores y profesionales de la salud para que luchen contra el coronavirus y no tratar de definir las cosas en una ley», sentenció.

«Consideramos que hay muchos aspectos innecesarios, porque ya tenemos normas determinadas por la CPE y las leyes que definen los aspectos laborales», dijo consultado sobre si el proyecto de ley abordaba el tema de la inamovilidad laboral de los trabajadores de salud.

Consideró que si la bancada del Movimiento Al Socialismo no admite las observaciones, se recurrirán a otras instancias. «Hay varios mecanismos que se puede utilizar y que prevé la Constitución, una es observar el proyecto y, si es necesario, enviar en consulta al Tribunal Constitucional (TCP), espero que en el Senado haya la suficiente madurez y responsabilidad para introducir las modificaciones necesarias, para que sea un instrumento de lucha contra la pandemia y no una búsqueda de confrontación política», enfatizó.

Créditos para salud

El senador Ortiz también anunció que en la sesión de hoy se analizará un contrato de 21 millones de euros ofrecidos por Italia, a 40 años plazo y con una tasa de interés baja. El crédito será destinado con prioridad para la lucha contra el Covid-19 en el país.

Los ministros de Economía y de Planificación darán una explicación sobre este préstamo.

Ortiz explicó que existen otros contratos de créditos que también serán analizados, tanto en la Cámara de Diputados como en la Senadores, para luego ser aprobados.

