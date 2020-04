Actualmente, Oruro reporta 38 casos positivos de coronavirus.

Ante el incremento de casos de coronavirus en Oruro, las autoridades departamentales y municipales acordaron activar “anillos de seguridad” para evitar que el número de pacientes vaya en ascenso. La cifra total de infectados con el virus COVID-19 llegó este miércoles a 38 y de personas fallecidas a dos.

“Nos estamos organizando y a nivel del departamento tendremos un anillo de seguridad, como también los municipios tendrán un anillo, son disposiciones que de manera consensuada hemos llegado con los 35 alcaldes municipales. Nos toca volver a empezar de cero y volver a ser un ejemplo”, dijo el gobernador Zenón Pizarro en una entrevista en el programa Anoticiando de ATB.

Los ciudadanos –dijo- no acatan las restricciones. “La gente no entiende, en vez de que salga una persona está saliendo toda la familia, el esposo, la esposa y los hijos, no sabemos cómo hacer. Ayer hicimos un estricto control y tuvimos más de 200 arrestados”, lamentó.

Por 24 días, Oruro mantuvo en ocho el número de personas con COVID-19; sin embargo la anterior semana aparecieron ocho personas infectadas y este miércoles el Ministerio de Salud reportó que en total el departamento registró 38, de un total nacional de 465.

Fuente: La Razón