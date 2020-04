Marco Mejía / La Paz

“En este momento hay que ayudar al club”, sostuvo el mediocampista del club Bolívar, Fidencio Oviedo, respecto a la situación económica que tendrán las instituciones a la vuelta del receso obligado que existe en el fútbol boliviano por el Covid-19.

El paraguayo que llegó en enero a la Academia, no tuvo problemas en mencionar que está dispuesto a llegar a un acuerdo con la entidad en el tema de su salario, todo con el objetivo de encontrar una solución equilibrada para las partes.

“Personalmente creo que hay que llegar a un acuerdo y colaborarnos entre todos. Hay que ayudar a Bolívar ya que es un momento duro para la entidad y para los trabajadores humildes que hay en el club. Debemos brindarle el apoyo a esta gente”, sostuvo Oviedo en un contacto que tuvo con una emisora radial de Chile.

Oviedo reitero que si bien los jugadores son las “estrellas”, no se debe olvidar que los clubes “también son importantes para nosotros”.

“Personalmente estoy abierto a lo que diga el club, siempre y cuando el grupo tenga la decisión y sea favorable a cualquiera”.

El volante contó que desde su arribo a La Paz recibió un gran trato de parte de la Academia y comparó a Bolívar con Cerro Porteño, donde fue campeón en tres ocasiones. Me trataron muy bien desde que llegue. Bolívar es un equipo grande que se preocupa de los jugadores y nosotros de darle lo mejor al club. Ellos están en todos los detalles y el club me demostró que es un grande y me hace recuerdo a lo que pase en Cerro Porteño”.

El jugador contó también que desde hace un par de semanas la rutina que tienen los jugadores académicos es entrenar de forma individualizada una hora por día. “El club y el cuerpo técnico tienen una aplicación para trabajar a distancia. Hacemos grupos de 12 a 15 jugadores y el preparador físico supervisa todo nuestro entrenamiento, todo sirve para mantenerse en la parte física”, cerró Oviedo.

