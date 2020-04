Pablo Vásquez le pide a Fabol aclarar donde están sus $us 4.000

El exjugador de Real Potosí y The Strongest Pablo Vásquez respondió al secretario general de Fabol, David Paniagua, quien llamó mercenarios a los jugadores que reclaman porque los montos por los juicios ganados no fueron entregados al 100% y que son parte de una campaña de desprestigio que inició la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Paniagua cuestionó el momento en el que estos jugadores hacen el reclamo, ya que pasaron muchos años.

“Yo todo este tiempo estuve hablando con él y él me dijo puras mentiras, que tuvo un accidente, que pasó mucho tiempo, que se mudaron de sede y no tuvieron más los papeles”, aseguró Pablo Vásquez.

El jugador ganó una demanda contra Real Potosí, por $us 14.000, pero Fabol sólo hizo un depósito de $us 10.000. Por ello, Vásquez solicitó a la FBF que le haga un detalle del depósito que hizo a Fabol.

“Aclarar que en el recibo que me entrega Fabol dice bien clarito que yo recibo 10.000 dólares a cuenta de la deuda. Me gustaría que el señor aclare qué pasó con esos 4.000 dólares, si se lo entregaron a niños de divisiones inferiores para que se compren botines o gente que lo necesita para comer, entonces yo me quedo más tranquilo”, dijo Vásquez, a tiempo de indicar que no vendrá a Bolivia para que le sigan mintiendo.