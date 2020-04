Paciente recuperado: Le pedí a Dios que me dé otra oportunidad

“Yo ya había entregado mi vida al señor. Lo único que hice fue pedirle a Dios que me dé otra oportunidad”, dijo un hombre que se recuperó del coronavirus. En entrevista con la Red Uno, recomendó a la gente la noche del lunes que se quede en casa porque no desea a nadie vivir la experiencia de tener el virus.

El paciente presentó los síntomas de fiebre, escalofríos y creía que tenía una gripe «extraña». Sin embargo, una radiografía demostró que tenía principios de neumonía.

Llegó al hospital La Portada con un cuadro de alto riesgo. “No pude entrar a terapia intensiva, así que los médicos hicieron mucho por mí. Esos días fueron decisivos para mi vida”, contó.

Antes de contraer la enfermedad, él y su esposa realizaron viajes a Chile y Colombia, por motivos de salud. Cree que probablemente se haya contagiado en el aeropuerto de Bogotá porque aún no había las normas de distanciamiento social.

Al llegar a su casa ya sentía los síntomas.“No se cuántas veces, pero desde que ya me sentía mal hemos llamado al Sedes para que vengan a sacarme las pruebas. No lo hicieron. Mi hermano me llevó al Hospital La Portada y a la entrada me sacaron. Salió negativo”, revela.

Sin embargo, los médicos dudaron del resultado porque él presentaba todos los síntomas. Entonces él decidió sacarse otra prueba, con un hospital privado.

“Aprobaron las pruebas particulares y recién ahí dio positivo”, reveló. Entonces fue internado en el Hospital La Portada, donde fue muy bien tratado y el personal estuvo pendiente de su caso, enfatizó.

Finalmente, dos pruebas negativas, realizadas hace pocos días, confirmaron que ha superado la enfermedad. “Yo no quisiera que nadie pase lo mismo, porque yo he visto el otro lado de la vida, pero con vida. Les pediría que por favor se queden en casa. Así, vamos a derrotar al coronavirus”, recomendó.

Fuente: paginasiete.bo