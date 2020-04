Patzi: No veo la razón para la intervención del Sedes, pero voy a colaborar

El Gobernador de La Paz aseguró que no hubo ‘errores’ en el manejo del Sedes y que pedirá al Gobierno una explicación sobre cuál será su rol en la lucha contra la pandemia.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, en una breve conferencia de prensa, dijo esta noche que no ve la razón de la intervención del Sedes de La Paz, que desde hoy pasó bajo el control directo del Ministerio de Salud. «No veo la razón, no veo que hubiesen habido errores, tal vez algunos quieren protagonismo con algunas declaraciones. De todos modos, esto está dado, no me opongo, voy a colaborar plenamente para que la lucha contra el coronavirus marche», explicó.

La autoridad aclaró que pedirá una explicación sobre cuál será su rol específico en el tema de salud, después de esta intervención.

Consultado sobre las acciones que se están realizando para frenar la pandemia, Patzi dijo que ahora no le corresponde responder sobre este tema. Con esas palabras, se levantó y terminó la conferencia.

Esta mañana, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, posesionó a René Sahonero como director del Sedes de La Paz, que estaba a cargo de Freddy Valle, recientemente designado por el gobernador Patzi.

De acuerdo a la Resolución Ministerial 206 el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz pasó a la dependencia de Salud, de forma excepcional y temporal, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19).

Fuente: BoliviaTV