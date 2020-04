Presidente de Wilstermann cree que es impensable que el fútbol vuelva a corto plazo

Con un panorama incierto en el deporte a nivel mundial por el Covid-19, que incluso llevó a suspender eventos programados para junio, para el presidente del club Wilstermann Gróver Vargas, es impensable que el fútbol vuelva a corto plazo.

Este martes 7 de abril a las 10:00 se llevará adelante el Consejo de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de manera virtual, para analizar la situación del fútbol nacional, que suspendió actividades desde el pasado 12 de marzo.

Para Vargas la única forma de que vuelva el fútbol es que exista una cura para el coronavirus.

“Seríamos irresponsables por lo terrible que es el coronavirus, no podemos pedir comenzar el fútbol cuando todavía no hay una cura. Lo primordial es la vida de nuestros seres queridos. Tengamos un poco de paciencia, ya después veremos como solucionamos los otros problemas, hoy por hoy lo más importante es la vida del ser humano”, dijo el titular de Wilstermann.

Sin embargo, un tema que sí se debe tocar a corto plazo es el económico, porque existen compromisos que los clubes deben cumplir, como los salarios no sólo de la plantilla de jugadores y cuerpo técnico, sino también de su personal administrativo.

Sobre este tema, Vargas señaló que “poniendo cada uno de nuestra parte, lograremos una solución, para que una vez tengamos la cura a la enfermedad se pueda reanudar el futbol. Creo que incluso habrá alguna inyección de la Conmebol a los clubes, para que eso nos ayude a palear un poquito nuestra crisis, porque sin equipos de fútbol no hay FIFA, no hay Conmebol, además sin equipos no hay jugadores, todo es una cadena. Lo importante es que nos apoyemos entre todos, para que Dios mediante vuelva la paz y la tranquilidad”.

Vargas señaló que Wilstermann pagó hasta la planilla de febrero, pero no quiso brindar ningún comentario sobre la solicitud que la FBF hizo a Fabol para lograr descuentos en los sueldos de los jugadores.

“Hay muchos clubes que están muy mal, que incluso quieren tirar la toalla por lo difícil que está la situación. Por eso debemos estar unidos los 14 clubes para afrontar este problema”, finalizó.