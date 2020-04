«Que indemnicen a mis hijas, me estoy muriendo», el desgarrador audio de la enfermera fallecida por coronavirus

Los familiares de la víctima lamentaron que la vocación de servicio que tenía esta persona haya propiciado su fallecimiento

Pablo Cesar Cambara Ferrufino

El desgarrador audio con un par de mensajes de voz de la enfermera, de 44 años, que falleció por coronavirus salieron este viernes a la luz pública. Ella trabajaba como personal contratado por la Alcaldía de Roboré.

«Por favor, me siento mal… hagan indeminizar a mis hijas, ellas no tiene padre. Por favor ayúdeme para que indemnicen a mis hijas, me estoy muriendo. Me están atendiendo muy lento«, fueron unas de las últimas palabras de esta mujer, con notoria dificultad para respirar, que envió a algunas de sus vecinas y amigas a quienes pidió velar por la seguridad de sus tres pequeñas.

Sus familiares señalaron a EL DEBER que uno de sus objetivos era conseguir un ítem del hospital. “Nos duele que su vocación de servicio la haya llevado a contraer esa enfermedad y a la muerte. Siempre trató de ayudar a los pacientes”, dijo uno de sus allegados.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Este es el audio de la emfermera que se contagió cumpliendo con su trabajo: