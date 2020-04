«Que no falte el pan a los más necesitados»: vecinos se unen para ayudar a familias humildes

La cuarentena por el coronavirus también ha despertado la solidaridad de cientos de personas. En tres barrios de la capital cruceña, los vecinos se organizaron de forma independiente, para que no falte el pan a las personas más necesitadas.

Por un lado, en el barrio Ferbo de la zona norte se impulsa esta iniciativa desde el pasado miércoles. Mientras que en la zona sur hoy nació similar actividad en los barrios Nelson Núñez y Cañada Pailita.

En el barrio Ferbo la iniciativa poco a poco fue creciendo. Se empezó con 790 panes, pero actualmente se preparan 3.000 panes diarios. La presidenta de la Junta vecinal, Yohana Taborga, explicó que, cada mañana un grupo de 10 personas, con guantes, mandiles y barbijos, preparan los panes caseros y por la tarde otro grupo se encarga de distribuirlos a las familias de escasos recursos.

«En nuestro barrio hay familias que alquilan, viven del día a día. Tienen necesidades. Esta pandemia del coronavirus no debe paralizarnos en la solidaridad. Ojalá que otros vecinos sigan el ejemplo. Que las personas de buen corazón ayuden a sus vecinos que no tienen. Es momento de ser solidarios«, manifestó.

Ella también hizo un llamado a que más personas les ayuden para que los panes lleguen a más familias humildes. Se puede entregar productos llamando al teléfono 709-51921.

Primer día de la iniciativa

En los barrios Nelson Núñez y Cañada Pailita hoy fue el primer día en que se unieron para preparar panes. Omar Rueda, parte de la organización, explicó que se pidió ayuda a los vecinos y ellos de forma voluntaria donaron manteca, azúcar y harina para apoyarlos.

Rueda explicó que se proyecta tener 1.000 panes y entregarlos hoy por la tarde a las familias de las personas más necesitadas en el Plan Tres Mil. Se prevé continuar con esta iniciativa a diario. Gabriela Antelo, esposa de Fernando Camacho, integra el grupo de ayuda.

Más iniciativas

En La Paz también se realizan actividades solidarias. Vecinos de Villa Copacabana se organizaron y bajo el lema: «Si puedes dona, si te falta toma», buscan ayudar a los más afectados por la suspensión de actividades por la cuarentena contra el coronavirus. Similar iniciativa se impulsa desde la anterior semana en el municipio cruceño de San Javier.

Además, se conoció que hoy por la noche el Grupo de Jóvenes Empresarios entregará 500 platos de cena en el hospital Oncológico.

