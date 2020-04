Quién es Sergio Moro, el ex juez del Lava Jato que encarceló a Lula da Silva, fue el ministro estrella de Jair Bolsonaro y renunció a su cargo

Un ejemplo fue el “Paquete Anticrimen” diseñado por Moro para combatir el delito con mayor efectividad y con penas más duras. El proyecto presentado ante el Congreso no contempló muchas de sus propuestas originales y el texto que terminó siendo aprobado a fin de año se parecía incluso menos. El ex juez no se sintió acompañado por el presidente y el vínculo nunca se repuso después de eso.