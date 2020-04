Resistiremos, “todos a una…”

“Hay que contener el virus, salvar vidas, impedir que el sistema sanitario colapse. Eso es indiscutible, pero la política no tendría por qué pagar los platos rotos de la pandemia. El partidismo sí, pero partidismo no es sinónimo de política”. Lo dice muy bien la escritora española Almudena Grandes y me sumo a ella.

El gobierno de la presidenta Jeanine Añez Chávez tomó medidas políticas tempranas, adecuadas y estrictas según criterios internacionales, para frenar la pandemia de corona virus y la crisis del sector salud. Esa es política de la buena. Política pública en gestión de salud, ausente durante los 14 años del ‘ex’, hoy huido y refugiado cocalero Morales.

La presidenta, su gabinete y autoridades regionales y municipales asumieron que ante todo está la defensa de la vida, luego la economía, sin dejar de pensar en ella, que siempre se podrá recuperar, más allá del ‘parón’ que es durísimo, pero la vida perdida, esa, no se recupera. Gracias Presidenta. El corona virus está actualmente, dentro de límites aceptables y esperamos que siga así, si cumplimos las reglas. Y las tenemos que cumplir para que cuando volvamos a pisar las calles nuevamente, no seamos muchos menos.

Simultáneamente, el gobierno atiende la cuestión social apremiante para la gente que vive el día a día, en su antigua batalla de siempre, quedando el tema electoral postergado, por el momento sine die, a raíz de la cuarentena y la emergencia sanitaria: distanciamiento personal, barbijos y un “quédate en casa”, sin excusas. Bienvenido el pasajero drama de la soledad, si es que alguien estuviese solo de solemnidad, que el de la enfermedad y otras crueldades, como la guerra civil, o el ‘Viet Nam moderno’, o cercar a las ciudades para matar de hambre a sus habitantes que quería Morales, hubiesen sido mucho peores.

Enfrentar la pandemia y pararla es la única política pública frente a un virus que no dio tiempo a nada: llegó, infectó, arrasó en algunos países y mató a todos por igual sin importarle el sistema político, ni la clase social, la etnia, el sexo, la edad, aunque se cebe más en los viejos y muy viejos. Debió y debe combatírsela sin los exabruptos, mentiras y las conspiraciones del cocalero y sus huestes, contra el gobierno constitucional de Jeanine Añez, contra la democracia en Bolivia y contra la cuarentena para enfrentar el virus y salvarnos de la muerte. ¿Con qué ética, por favor, si entre la indolencia y la ineptocracia, para ellos era más importante una cancha de futbol, regadas por todo el país, sin jugadores ni espectadores, que un hospital, su equipamiento, la salud y la vida de las y los bolivianos?

Así, desnudos y misérrimos dejó Morales a Bolivia en el sector salud, amén de los demás. Y se nota hoy, más aún, ante un virus que ha dejado atónitos a expertos y legos por su velocidad letal de contagio, que viajó de persona en persona e infectó e infecta sin mirar a quién a escala global.

En ese orden, el embajador boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohammed Mostajo Radji, (31) doctor en biología molecular por la Universidad de Harvard, lamentó que Bolivia tenga en la actualidad, según organismos internacionales, el segundo peor sistema de salud en América Latina, después de Haití. Y ello a pasar de la bonanza económica de la que gozó Morales en sus 14 años. Se rifó la salud de Bolivia, lo que dificultó el trabajo para enfrentar el coronavirus, pero gracias a una reacción oportuna, esa situación comienza a revertirse, opinó el joven científico.

En este panorama no debieron existir los fangosos ataques de la oposición política democrática a la presidenta, como aquella que hasta pide la renuncia a su candidatura y exige transparencia. ¿Miseria partidista de Comunidad Ciudadana? Transparencia debe haber, claro que sí, y la hay. Pero piden transparencia igual que Morales y sus afines, nada menos, si fueron ellos, los masistas, los campeones en la corrupción y opacidad en las cuentas públicas. ¿Hubo acaso rendición de cuentas alguna vez, en los últimos20 años? Habrá que recordárselo a unos y a otros. El gobierno está manejando todos los recursos, las compras y las donaciones a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que no quede duda alguna en el manejo de los mismos. Eso es hacer buena política.

Unidad institucional en función de la gestión de la pandemia

Así se va enfrentado la crisis del sistema de salud, en coordinación en los tres niveles del Estado: nacional, departamental y municipal. La presidenta y su gabinete están haciendo gestión pública con criterio de expertos en el tema, hablando, dialogando con todos los sectores, incluido el sector empresarial y financiero, en coordinación público-privada.

Las ayudas económicas del gobierno se centran en el bono familia para aquellas con hijos en pre-kínder, kínder y nivel primario en unidades educativas fiscales con un monto de Bs. 500, (ca. de $us 70,) por cada niño-niña. Otro bono, llamado “canasta familiar,” de Bs 400 ($us 48) que ya están siendo pagadas en todas las instituciones bancarias del país. Del mismo modo se garantiza el pago de las ya conocidas Renta Dignidad, del bono Juana Azurduy y el Bono por discapacidad.

El ministro de economía, José Luis Parada calcula que el 78% de sociedad boliviana será beneficiada por la suspensión del pago de créditos, durante la cuarentena y seis meses posteriores, a lo que suma el subsidio a las facturas de electricidad que abarcará al 100% de las familias, en distintos porcentajes de acuerdo al consumo, Además, está garantizada la libre circulación de alimentos, producidos por campesinos por los departamentos y provincias, cumpliendo las medidas sanitarias. Se están estudiando otras ayudas para que nadie en Bolivia quede desprotegido, ni pase hambre, ni deje de recibir los auxilios que correspondan si cayese enfermo.

En ese marco, el embajador Mostajo, anunció que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno boliviano concretó la mayor compra para enfrentar el COVID-19. Según Mostajo, en el país solo existían un poco más de 400 camas de terapia intensiva, situación que se revertirá, ya que se concretó la compra de 500 nuevas unidades para esa terapia, y más de 1.000 de internación. Ese material llegará gradualmente en las próximas semanas, lo mismo que 500 respiradores. Señaló que el país cuenta con 26.000 pruebas de biología molecular disponibles para detectar pacientes con coronavirus. Resaltó que en Bolivia «Estamos por debajo del número de enfermos que esperábamos» y también para hacerse la prueba de detección del coronavirus, pues deben presentar los síntomas que pide la Organización Mundial de la Salud (OMS). Resaltó que más del 90% de la población esté cumpliendo con la cuarentena, dato corroborado por encuestas que hablan del apoyo ciudadano a la gestión gubernamental de contención de la pandemia.

Por último, y no porque sea menos importante, Gracias con mayúsculas a las mujeres y los hombres del sector salud que han soportado y soportan vivir todos los días con el peligro de ser infectados con el COVID 19. Ellas y ellos, desde el personal de limpieza, enfermeras, ayudantes y doctores atendieron con lo poco que se tenía ante la avalancha del virus. Y lo siguen haciendo en mejores condiciones. Gracias a todos, en toda Bolivia. Gracias al Doctor Oscar Urenda, secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación de Santa Cruz, al Gobernador Rubén Costas y a todo su equipo, al Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), a las y los jóvenes que crean, producen y aportan insumos solidariamente para enfrentar al letal virus. También gracias a la Alcaldía, a la institución policial, a miembros de las Fuerzas Armadas que velan por la seguridad y el cumplimiento de la cuarentena.

Esta es buena política. Gracias, otra vez Presidenta. Ejemplo de disciplina es el del departamento de Oruro, que habiendo tenido a la paciente cero, mantiene silencio epidemiológico hace dos semanas. En esta batalla resistiremos, “todos a una”.