Después de una verificación a cargo de una comisión de la Gerencia de Licencia de Clubes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), San José está expuesto a una sanción que saldrá del tribunal de este departamento por incumplir con los requisitos.

La licencia de clubes de San José fue aprobada, pero de buena fe, porque fue presentada la carpeta con la documentación que se pidió el año pasado. Toda esa información que proporcionó la entidad quedó sujeta a la verificación física.

«Hace tres semanas fue una comisión de la Gerencia de Licencias, fue a verificar si los requisitos se cumplen y evidentemente el informe no es de los mejores, es un informe negativo, pero eso tiene un curso procesal», explicó César Salinas, presidente de la FBF, en declaraciones al programa la Red Deportiva.

El mandamás federativo indicó que dicha gerencia cuenta con su propio tribunal, donde llegará el informe que elevará, y esta instancia definirá el castigo por el incumplimiento o puede extender un plazo para que el club corrija las observaciones y demostrar que cumple con la normativa.

«Si en un plazo no demuestra eso, existe una instancia de apelación. Si se ratifica el fallo y no reúne las condiciones, ese tribunal lo puede suspender», mencionó Salinas a tiempo de aclarar que la Federación no cumple las funciones de sancionar, y que ésa es competencia del tribunal.

Todo este procedimiento fue explicado al presidente Huáscar Antezana, la única cabeza visible dentro del directorio y que fue reconocido por la FBF; también están al tanto de estas circunstancias el gobernador, Zenón Pizarro, y el alcalde, Saúl Aguilar. «Ellos saben a lo que se expone San José si no resuelven sus observaciones», agregó Salinas.

Apelando a los estatutos de la institución, el Tribunal de Honor de los socios del club, por otro lado, convocará a elecciones cuando finalice la cuarentena y desconoce a Antezana en sus funciones, cuestionando las determinaciones dirigenciales que ha venido tomando, y que a la fecha no pudo cubrir las deudas con el actual plantel.

PERSONA NO GRATA

El Comité Directivo de Hinchas de San José, creado el 8 de marzo de este año, declaró persona no grata a David Paniagua, secretario general de la agremiación de futbolistas, por sus declaraciones filtradas de una reunión con los capitanes de los equipos, en las cuales estaría impulsando la instalación de una demanda colectiva contra el club por las deudas económicas.