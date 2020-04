Sarampión en Santa Cruz: niña mal diagnosticada contagió a su pediatra y hay 2 sospechosos

La pequeña fue atendida en tres hospitales y hasta ingresó a terapia intensiva por un cuadro inicial de dengue.

Una niña de un año y dos meses mal diagnosticada contagió el sarampión a su pediatra, en Santa Cruz. Según el informe que presentó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, se cometió un error al diagnosticar a la pequeña, se confundió su cuadro con dengue. La niña pasó por tres hospitales antes de que se confirme su enfermedad.

“En la primera etapa de investigación del caso de sarampión debemos indicar que tenemos una nueva paciente de un año y dos meses de edad, de sexo femenino (con la enfermedad)”, resaltó Ríos, tras remarcar que la niña junto a su familia viven en el municipio de Cotoca.

El funcionario explicó que éste se convierte en el “caso cero” de sarampión, que es el que “genera la infección” y contagió a la pediatra que la pasada semana dio positivo. Ella era médica en el Hospital Japonés.

Ríos contó que el caso fue comprobado gracias al nexo epidemiológico con la pediatra de 26 años, quien está embarazada.

La investigación que realizó el equipo de Vigilancia Epidemiológica del Sedes identificó que el pasado 8 de marzo, la pequeña llegó al hospital de Cotoca con tos y fiebre; fue atendida por dificultad respiratoria razón por la que el 9 de marzo fue transferida al hospital de la Villa Primero de Mayo. Ahí la atendieron como un caso de dengue, razón por la que fue llevada a la Sala de Dengue. “Ahí existían (internados) dos niños, de nueve y de seis años”, a quienes se les tomó la muestra y se espera sus resultados.

Después, la niña fue enviada al Hospital Japonés, donde le “diagnosticaron dengue grave, razón por la que tuvo sepsis y crisis convulsiva», por lo que el 12 de marzo fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva, sin embargo, el 19 de marzo la pequeña fue dada de alta y el 31 de marzo presentó la exantema y máculo papular característico del sarampión, hasta que el 8 de abril fue dada de alta.

No obstante, el 25 de este mes, el personal de salud se percató de que la pequeña no tenía la vacuna contra el sarampión, por lo que se le tomó la muestra y se la inmunizó. El 26 de abril, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) dio el primer resultado que indica que dio positivo a sarampión y no a rubeola.

Ante esta situación, el Sedes hizo un bloqueo integral en varias partes de la ciudad de Santa Cruz y alrededor del domicilio de cada uno de los sospechosos. Esta medida concluye mañana miércoles.

En Santa Cruz se bloqueó 26 manzanos y en Cotoca 110. Ahí se vacunó a 115 niños menores de dos años; 189 niños de entre cinco y nueve años, y 1.775 personas entre 10 y 49 años.

“Eso para evitar y prevenir cualquier posibilidad de brote de la enfermedad”, agregó la autoridad, luego de resaltar que tanto en el departamento como en el país desde hace tres años se cuenta con una alerta sanitaria debido a la epidemia de la enfermedad que hay en Brasil.

Este es un caso confirmado de los tres sospechosos que se tenía. Ahora el Sedes organiza la campaña de vacunación contra el sarampión. El departamento cuenta con 30.000 dosis, por lo que solicitó a los padres de familia llevar a los niños a vacunarlos.

