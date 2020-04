Sector salud: “Nos hacen trabajar sin bioseguridad, no nos pagan y tampoco nos dan de comer”

Santa Cruz.- La vocera de la Federación de Sindicatos de Profesionales Médicos (Fesirmes), Dra Ruth Aguilera, pidió a la presidenta Jeanine Añez, deje de estafar a los profesionales en salud, denunciando que los médicos contratados eventualmente para atender la epidemia del dengue en el Hospital de la Pampa de la Isla, hasta ahora se les ha cancelado.

La representante del sector salud denuncia que están siendo discriminados debido a que hasta la fecha no han sido incluidos en la Ley General del Trabajo, no cuentan con equipos de bioseguridad, no se les cancela sus salarios y ahora ni siquiera se les proporciona la alimentación diaria. La protesta de paro de dos horas, de 12:00 a 14:00 continuará durante todos los días, hasta ser atendidos.

Fuente: Gigavisión

