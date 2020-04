Sedes La Paz admite demora en toma de muestras de Covid-19 por falta de material

Sociedad

domingo, 5 de abril de 2020 · 16:48

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Sedes La Paz negó este sábado que hubiera descuidado la atención de tres pacientes confirmados de coronavirus o que se hubieran negado a realizar la prueba respectiva, como indicaba una denuncia publicada ayer por este periódico. De acuerdo con un informe interno, al que tuvo acceso Página Siete, firmado por los médicos Ronald Miranda Apaza y Claudia Beatriz Salazar de Villena, admiten que efectivamente se produjo un atraso en la toma de muestra, pero que se debió a la falta de material. Además, ambos médicos recalcaron que se trataba de un caso que no suponía una situación crítica, sino moderada.

Según el relato de los galenos, el 26 de marzo hubo la denuncia de un posible caso sospechoso, pero al tratarse de «un paciente con sintomatología respiratoria sin antecedente epidemiológico de un lugar de procedencia y sin contacto evidente con otro paciente Covid -19 confirmado», determinaron que «de acuerdo a protocolo no cumplía con la definición de caso», por lo que «se procedió a la vigilancia indicada».

Los médicos reconocen que hubo una demora en la toma de muestra, pero aseguran que se produjo porque en la fecha de la denuncia Sedes La Paz no contaba con «MTV que vendía INLASA por la no existencia de la misma». Ante esta situación, los galenos afirmaron que se recomendó al paciente «la vigilancia de la evolución sindromática» y que en caso de agudizarse la misma acuda «a su seguro como la Caja Bancaria».

Sostienen que finalmente, el 29 de marzo, «se entrega las muestras a la caja bancaria para la toma de muestra de la paciente» y que ese mismo día fue tomada y referida a INLASA. Los resultados llegaron el 31 de marzo, según el relato de los doctores, y se procedió a informar al seguro correspondiente. En ese momento se instruyó «el cumplimiento de protocolo de atención en la búsqueda de contactos y toma de muestra la misma que se cumplió», señala el informe interno.

«Luego de conocido el resultado por la familia a través de la Caja Bancaria, los equipos móviles se trasladan a diferentes lugares a tomar muestra a diferentes pacientes, debido a la alta carga de llamadas para toma de muestra se toma la muestra a los contactos de la familia a la una de la tarde. El resultado de esta familia se conoce el mismo día», sostiene el comunicado. «Al hacer la investigación epidemiológica de la familia se toma muestra a solicitud de la misma a contactos cercanos. En fecha 3/04/2020 llegan los resultados de los contactos de los cuales el paciente de sexo masculino dio positivo», agrega el texto.

Fue ese mismo 3 de abril que el responsable del CCESD (Centro Coordinador de Emergencias en Salud Departamental) «recibe llamada de un paciente de 28 años de sexo femenino, quien pide trasladen al paciente de sexo masculino de 40 años que también es positivo a Covid-19», relatan los galenos. .

«Se comunica al responsable de la red de ambulancias de La Paz SEMA 165 a horas 18:07, y a horas 18:16 se llama al 165 para corroborar la llegada de información a través de su responsable. A horas 18:26 a través del responsable del SEMA nos indican que no cuentan con ambulancias para trasladar al paciente por lo que se decide acudir al CCESN para que faciliten ambulancia. A horas 18:26 el ministerio nos dan información que enviaran unidad al domicilio del paciente de 40 años masculino. A horas 18:45 nos indica la médico de turno del CCESN, que no cuentan con EPP por lo que no podrán enviar la Unidad. Inmediatamente se indica al SEMA que prioricen una unidad para enviar la ambulancia e indican que enviaran unidad y que por protocolo tardara el aislamiento y puesta de equipos de protección personal 20 minutos y enviaran; por lo tanto la ambulancia estará a las 20:00 horas aproximadamente», detallaron.

Finalmente, el paciente es trasladado alrededor de las 20:00 y llevado al Hospital la Portada, donde ingresa a Servicio a las 20:53 y es valorado por un profesional de turno «quien refiere que si no tiene criterios de internación será devuelto a domicilio».

Tras detallar la cronología de los hechos, los médicos concluyen que «el sistema de contención estuvo siempre a requerimiento de la población» y que el paciente «no tenía riesgo vital no cumplía con el criterio de ser in paciente critico sino moderado».

Incongruencias con la denuncia

El relato de los médicos difiere en varios puntos denunciados por los familiares del paciente. Éstos afirman que denunciaron el caso el día 24, no el 26, y que desde ese día estuvieron llamando a la líneas gratuita que el Gobierno dispuso para hacer las consultas y pedir ayuda, pero que cada vez que lo hacían «decían que el paciente debía tener todos los síntomas, que a mi parecer son los últimos para que entre por emergencia a terapia intensiva, y se negaban a venir a tomar una muestra para realizar la prueba”, afirmó una de las personas expuestas al virus.

Ellos a su vez indicaron que fue el 2 de abril, en la mañana, y no el 3, en la noche, que por complicaciones respiratorias (neumonía) su padre fue internado en el Hospital La Portada. Además aseguraron que hasta la fecha el Sedes no les entrega el resultado de la prueba a coronavirus hecha a su padre y sólo figura como paciente sospechoso. Ante esta situación, asegura que él y otros tres familiares suyos pagaron 1.000 bolivianos cada uno, para realizarse pruebas de Covid-19 en una clínica particular y su hermana dio positivo.

