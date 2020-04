Serecí suspendió la entrega de certificados de defunción

Se estima que a diario fallecen un promedio de 40 personas en La Paz y El Alto, de las cuales entre hasta 20 son enterradas en el Cementerio General.

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) suspendió el trámite para otorgar los certificados de defunción, por lo que en época de cuarentena la inhumación o cremación de los cuerpos se hace con el certificado médico de defunción o de óbito.

De acuerdo con un comunicado del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, los servicios de los oficiales de Registro Civil están suspendidos y sólo atenderán casos excepcionales para el registro y emisión de certificados de defunción en algunas localidades.

“Los familiares de personas fallecidas que no puedan registrar las defunciones y obtener el respectivo Certificado de Defunción podrán proceder a la inhumación o cremación presentando únicamente el Certificado Médico de Defunción o de Óbito emitido por el profesional competente”, detalla el comunicado emitido por el Serecí.

Es decir que las personas que hayan fallecido o que pierdan la vida en esta época de cuarentena, ya sea por muerte natural o por cualquier enfermedad, no serán registradas en el Serecí hasta que se retomen las actividades.

“Una vez que la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total sea levantada, los familiares podrán proceder a registro y la obtención del Certificado de Defunción en cualquier oficina de Registro Civil”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, el Artículo 53 del Decreto Supremo 24247 establece que “el registro de defunción se practicará en el término máximo de 24 horas de ocurrido, o de la fecha en que se tenga reconocimiento de éste”.

Página Siete Digital consultó con oficiales de Registro Civil si procesaban dicho trámite y la respuesta fue que ninguna oficina otorga certificados de defunción por estos días, por temor al contagio del coronavirus y en cumplimiento del instructivo del OEP.

Para el presidente de la Asociación de Funerarias de La Paz y El Alto, Miguel Elías, el OEP debería habilitar por lo menos una oficina de Registro Civil para la otorgación de este documento, puesto que es un requisito para realizar la inhumación o cremación de un cuerpo.

“Por lo menos hay 12, 15 hasta 22 entierros diarios sólo en el Cementerio General, que no son de coronavirus, que son por muerte natural, enfermedades que no son contagiosas como pasa con las personas de la tercera edad. Los entierros se están haciendo con la fotocopia del certificado médico de defunción, no sabemos dónde les vamos a inscribir”, advirtió Elías a este medio.

Con base en sus cálculos, entre La Paz y El Alto cada día se registran entre 30 y 40 fallecimientos. De esa cantidad, al menos 20 van al Cementerio General y el resto a los cementerios privados o hasta clandestinos.

Por lo general, son las empresas funerarias las que se hacen cargo del trámite para obtener el Certificado de Defunción. Para conseguir el documento se debe presentar el certificado médico de defunción y en algunos casos el certificado médico forense.

