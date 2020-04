Sube a 36 el número de policías infectados; dos están graves y hay 108 sospechosos

LA CIFRA SE DUPLICÓ EN SOLO CINCO DÍAS EN BOLIVIA.

La institución verde olivo garantiza insumos de bioseguridad para su personal y que continuará con su labor durante la cuarentena, que se cumple este 30 de abril.

Un contingente policial, en medio de la cuarentena, en La Paz. APG

La primera línea de batalla contra el coronavirus está quebrada desde la muerte del primer policía contagiado con el coronavirus mientras cumplía su misión de hacer cumplir la cuarentena y el incremento en casi el doble de casos positivos hasta ayer, en menos de cinco días.

El viceministerio de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó ayer que hasta el momento suman 36 los efectivos policiales infectados por el coronavirus COVID-19 en cuatro departamentos del país. En Santa Cruz están 16; en La Paz, 17; en Oruro, 2; y en Pando 1.

Más antes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que hay dos policías que se encuentran en terapia intensiva y un comandante.

“Hay un comandante, hay un coronel y, por qué mencionó esto, porque he escuchado por ahí a alguien decir que solamente los cabos están siendo infectados. No es cierto, no hagamos política con esto”, instó.

También se refirió a 108 casos sospechosos. Los uniformados se encuentran en sus domicilios y centros de aislamiento y reciben la respectiva atención médica.

LA SITUACIÓN

Del total de confirmados en el departamento de La Paz, cinco fueron ingresados en el Centro de Aislamiento instalado en el Hotel exRadisson, según explicó su comandante, Wilson Ortiz, quien precisó que estos uniformados son los que prestaban servicios de seguridad y control en la Estación Policial Integral (EPI) Ferroviaria, y que una vez conocido de este contagio, esas instalaciones fueron desinfectadas por el personal de Bomberos.

A su vez, descartó un posible repliegue del personal y reafirmó su vocación de servicio a la población.

«Quiero desvirtuar categóricamente aquellas versiones que dicen que los policías no quieren salir a trabajar, es totalmente falso. Sabemos que es un riesgo, pero los policías estamos preparados, los policías amamos a la sociedad boliviana y lo demostramos con nuestro trabajo», informó.

Aseguró que los familiares de los policías son sometidos a las respectivas evaluaciones sanitarias, en función a los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad.

Hasta el miércoles, de la semana pasada, se reportó 17 casos; 14 de ellos en Santa Cruz, dos en La Paz y uno en Pando.

Murillo también recalcó que solo se registró un fallecimiento y que se descartó que el otro efectivo, reportado en las últimas horas haya muerto por coronavirus.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por otro lado, el comandante general de Policía, Rodolfo Montero, garantizó ayer la dotación de insumos de bioseguridad para todo su personal y aseguró que continuarán con sus labores de seguridad y control durante la cuarentena por el coronavirus, que se debe cumplir hasta el 30 de abril, según ABI.

Destacó el trabajo de los uniformados, tanto de hombres como de las mujeres, a quienes envió un mensaje de apoyo, respaldo y lealtad para ellos y, sobre todo, a sus familias que sufren a diario la ausencia de sus seres queridos, quienes salen a las calles a cumplir con su deber.

El director nacional de Comunicación del Comando General de la Policía, Dayler Zurita, explicó que en todo el país se distribuyó, para el personal de la Policía, 350.092 barbijos descartables, 800 barbijos con filtros, 86.842 guantes de látex, 3.320 máscaras faciales, siete atomizadores a motor, 29.561 litros alcohol sanitizador, 1.031 trajes de bioseguridad, 308 mochilas fumigadoras, 5.540 máscaras protectoras, 6.596 materiales de desinfección, y 139 cámaras de desinfección.

