Surgen autoridades que donan sus sueldos para paliar efectos de la cuarentena

Algunas autoridades regionales, departamental y nacionales decidieron donar sus sueldos entre el martes y el miércoles de esta semana para paliar los efectos de la cuarentena y luchar contra la pandemia global del nuevo coronavirus que también azota a Bolivia.

Así por ejemplo, el diputado cruceño de UD por la circunscripción 44, Luis Alberto Vaca, comunicó este miércoles que donará su salario íntegro para enfrentar las secuelas económicas del confinamiento en razón de la emergencia sanitaria.

“Decidí que mientras dure en la cuarentena voy a donar todo el sueldo que percibo como diputado”, aseguró Vaca en un video difundido en sus redes sociales.

“Este mes voy a donar mi sueldo completamente para comprar insumos y entregárselo a 15 clubes de madres distribuido en 15 zonas diferentes de la ciudad”, remarcó el joven diputado de Demócratas. Otros de sus correligionarios aún no se pronunciaron al respecto,

Uno de los primeros en donar su salario fue le alcalde de Trinidad, Mario Suárez, quien la semana pasada entregó el cheque de casi 18 mil bolivianos para ayudar a comprar víveres, destinados a personas necesitadas.

Por otro lado, se reportó que las autoridades municipales de Mojocoya, en el departamento de Chuquisaca, se comprometieron a donar su salario para la compra de insumos destinados a la desinfección del lugar así como materiales de bioseguridad para los centros de salud.

De modo similar, el alcalde de Bermejo, Delfor Burgos, también anunció la donación de su sueldo para costear alimentos y medicamentos. Lo mismo hizo el gobernador de Tarija, Adrían Oliva, quien indicó que donaría su salario, pero aclaró que no daría más detalles porque aprendió que «la caridad no se comenta», reportó el periódico La Voz.

En horas pasadas, autoridades, políticos y excandidatos, como el expostulante presidencial y comunicador Virginio Lema, habían sugerido que los haberes de funcionarios públicos y autoridades sirvan para combatir los efectos de la pandemia que el secretario de la ONU calificó el martes como la peor crisis mundial desde 1945.

“¿Cuánto ahorraría Bolivia si no paga un mes a sus políticos? 5 mil electos, 10 mil políticos de directores para arriba, a un promedio de 12 mil Bs. cada uno al mes. 180 millones de Bs. en un mes. ¿Qué locura no? Eso nos cuestan los políticos al país. Propongo que no cobren marzo”, cuestionó el también abogado Lema.

