Umec-YPFB descontaminó y entregó equipos en San José, Roboré y Puerto Suárez

La Unidad Médica de Emergencia contra el Coronavirus (UMEC-YPFB), en trabajo conjunto con la Gobernación de Santa Cruz, realizaron la descontaminación en las áreas urbanas de los municipios de San José, Roboré y Puerto Suárez, y entrega de equipos de bioseguridad para las provincias Chiquitos y Germán Busch.

El trabajo se inició el sábado en el histórico templo misional construido en el siglo XVII y en la plaza principal de San José de Chiquitos, para luego abarcar lugares públicos como el hospital, el mercado y entidades financieras. En dicho municipio, YPFB entregó a las autoridades de Salud de Chiquitos 100 trajes de bioseguridad para personal médico, así como 4 mil barbijos y 4 mil guantes de látex.

Cabe señalar que en San José de Chiquitos no se ha registrado ningún afectado por el coronavirus, de acuerdo con las autoridades locales.

El domingo fue el turno de Roboré, donde se logró descontaminar las zonas donde frecuentaron las ocho personas afectadas por Covid-19, es decir, las casas y sus alrededores, la plaza principal, la iglesia central, dos financieras, el mercado y tres hospitales.

Al mismo tiempo, en Puerto Suárez se entregó un lote de equipos de bioseguridad para el personal médico de la provincia Germán Busch, consistente en 55 trajes de bioseguridad, 1.000 barbijos y 1.000 guantes de látex, destinados al personal médico dependiente de la Red de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, en coordinación con la municipalidad de Puerto Suárez.

El vocero de UMEC-YPFB, Mario Rivera, resaltó el trabajo de las autoridades de los municipios visitados, en cuanto a la prevención de la propagación del Covid-19, principalmente por el acatamiento disciplinado de la cuarentena decretada por la presidente Jeanine Áñez. “Nosotros como YPFB hacemos nuestra parte, tenemos que estar a disposición de los bolivianos y ahora nos ha tocado hacer la entrega de estos equipos de bioseguridad”, señaló Rivera.

En el caso de Puerto Suárez, añadió que es “la primera ayuda” que YPFB está entregando en Puerto Suárez, ya que en breve llegarán los equipos de fumigación y descontaminación que ya han trabajado en municipios de la Chiquitania y los valles cruceños.

Por su parte, Jorge Franco, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, ponderó la coordinación entre el gobernador Rubén Costas y el presidente de YPFB, Herland Soliz, para hacer realidad la descontaminación y entrega de equipos en los municipios cruceños.

“Este es un granito de arena que traemos. No estamos escatimando esfuerzos, nuestras autoridades nos han pedido que el material llegue lo más pronto posible a los médicos y enfermeras, porque ellos son los que están en la primera línea de batalla, luchando para que este virus no se propague”, indicó Franco, al resaltar que en Germán Busch no se ha registrado ningún caso positivo de Covid-19, gracias al trabajo de los tres niveles de gobierno.

Fuente: (AN/YPFB)