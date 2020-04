Un diputado del MAS es detenido por transportar bebidas alcohólicas

Sociedad

La Cuarta División de Ejército Camiri interceptó este sábado, en el departamento de Santa Cruz, a un vehículo conducido por el diputado del MAS, Rubén Chambi, en el que fueron encontradas bebidas alcohólicas. El político se encontraba acompañado de dos científicos. que presuntamente viajaban a La Paz para presentar un nuevo invento que podría ser «la cura del coronavirus».

En el video, publicado por Radio Hit Camiri, se puede apreciar que las fuerzas de seguridad paran el vehículo y les reclaman no tener las medidas de seguridad recomendadas para evitar el contagio del COVID-19. Una vez que se pasa a revisar el maletero, encuentran dos botellas de whiskey Whytehall. «Son varias maletas, de mis ayudantes seguramente», se excusó el diputado, quien aseguró estar en la región porque fue a «fiscalizar» como presidente del comité de ciencia y tecnología. Frente a las fuerzas de seguridad,ninguno de los tres tripulantes pudieron determinar de quién era la maleta que llevaba las bebidas alcohólicas.

«El día lunes tenemos sesión en La Paz y tengo que llegar si o si con dos choferes por lo menos, porque es un viaje largo», explicó la autoridad, que representa al departamento de La Paz en la Cámara de Diputados. Uno de los científicos explicó después que él debe ir a presentar su invento, unos antimicrobianos y que el diputado vino a buscarlo hasta Yacuiba. “Esa es la principal causa del viaje”, sostuvo.

La policía determinó llevar el vehículo hasta estación central, donde un policía explicó la situación. “Todo parlamentario, diputado o diplomático no necesita permiso, está en la Constitución, pero en caso de que cometa algún delito, se cancela su inmunidad. En este caso, el señor Chambi supuestamente está trasladando a un científico, pero estaba con bebidas alcohólicas, lo que es un delito a la salud pública», aclaró.

Además, señalaron que por decreto supremo los vehículos particulares no pueden cirular en sábado y domingo. «Estamos en una emergencia de salud y nadie puede circular si no tiene una autorización legal. Puede ser diputado, pero no tenemos ninguna información de que pueda circular con científicos», detalló otro miembro de las fuerzas de seguridad.