Una boliviana es la primera infectada con coronavirus en la comuna chilena de Pica

A través de un video difundido en redes sociales, el alcalde de San Andrés de Pica (en la región de Tarapacá, Chile) informó sobre el primer caso de coronavirus en la comuna. Según el portal de noticias El Morrino , se trata de una mujer de origen boliviano cuyos resultados de laboratorio dieron positivo este viernes por la tarde.

El alcalde Iván Infante dijo que la Autoridad Sanitaria de Tarapacá acudirá a la localidad para atender a la persona afectada. Con el caso en Pica, suman 18 los afectados en la región, según publica el portal de noticias Soy Chile.

«Un caso de coronavirus está confirmado en nuestra comuna de Pica (…) el servicio de salud se va a contactar con la paciente para saber con quiénes tuvo contacto y tomar medidas preventivas con todos ellos», manifestó Infante.

La mujer, sobre quién no se han publicado más datos, reside en Pica y no ha tenido viajes en el exterior. Se encuentra estable, no tiene fiebre y está aislada en una pieza dentro de su domicilio.