Urbanista propone una reapertura gradual de la cuarentena en el país

El urbanista Fernando Prado dio una sugerencia para ir levantando de manera gradual la cuarentena en el país. “En todas partes se ve que los barrios no son el peligro, el peligro es el amontonamiento. Se puede clasificar las actividades de acuerdo a aquellas que no obliga a las personas que no estén cerca”, sostuvo.

Los pequeños negocios podrían reabrir, ya que no contarían con más de dos personas en atención. La cuarentena total también dio problemas, indicó, ya que los bancos aglomeraron personas para el respectivo cobro de bonos, y la limitación de la apertura de los mercados hizo que la gente también se aglomere.

Aclaró que hay sectores que no podrán retomar sus actividades ya que es difícil evitar el contacto directo, como lo es en las peluquerías y los colegios, ya que los niños no entienden de mantener la distancia necesaria.

Fuente: Unitel

