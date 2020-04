Yucra, el chuquisaqueño que se volvió cocalero y llama “papá” a Evo

Sucre.- En uno de los teléfonos celulares que usaba y que fue secuestrado por la Policía el año pasado, Faustino Yucra Yarwi, el cocalero arrestado esta mañana en Tarabuco, tiene registrado al expresidente Evo Morales como “papá”.

Yucra nació en Uturuncu, Yamparáez (Chuquisaca), según información del Gobierno. Este yampareño, procesado por narcotráfico y más recientemente por terrorismo y sedición, tiene 47 años y, en noviembre de 2019, tras la salida de Morales del país, apareció en un video conversando con el exmandatario.

Según las investigaciones, el ahora detenido hizo tres llamadas a Ciudad de México, donde estaba asilado entonces el líder cocalero y del MAS. Las llamadas fueron realizadas desde su teléfono los días 12, 14 y 17 noviembre.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En fotografías difundidas por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en su cuenta de Twitter, se muestra el reverso del carnet de identidad de Yucra junto con el de su hijo, del mismo nombre, aunque se desconoce si este último también está detenido.

Su captura en Tarabuco tiene sentido, al parecer, porque ese municipio es capital de la provincia Yamparáez, pero se sabe que Yucra no vivía allí hace años, según vecinos del lugar. De hecho, en su carnet fija su domicilio en El Torno, provincia Andrés de Ibáñez de Santa Cruz.

Las imágenes difundidas por la Fiscalía, a la espera de un informe complementario, también muestran que Yucra estaba pijchando cuando la Policía lo sorprendió; en la cama de lo que parece ser su cuarto, además, se observa una cantidad considerable de teléfonos celulares, además de dinero, billetes en bolivianos y en dólares.

Según vecinos de Tarabuco, la casa donde Yucra fue capturado está ubicada cerca del parque del poblado, en la zona de la exestación de trenes, por donde también vive el alcalde de ese municipio.

Al parecer, ayer, martes, Yucra Yarwi compraba coca en el pueblo y fue visto por algunas personas que habrían alertado a la Policía. Otras versiones en el mismo poblado dan cuenta de que cayó en la localidad de Cajca Pampa; también se habla de Chaupi Loma.

Versiones no confirmadas por Correo del Sur Digital también refieren a vínculos del cocalero con el exgobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, hoy por hoy encarcelado en el penal San Roque de Sucre.

Tarabuco, como gran parte de Chuquisaca, es una plaza fuerte del MAS desde hace un decenio. En Santa Cruz, El Torno, Yapacaní y Montero son bastiones del partido azul que lidera Morales, el cocalero surgido de las bases del Trópico de Cochabamba.

De fuentes fiables, este diario conoció que a esta hora de la tarde hay fiscales y policías en la vivienda donde Yucra cayó; el área está precintada y no se permite el paso de nadie. Además, las personas que la habitaban desaparecieron y fuerzas del orden buscan dar con su paradero.

Conoce aquí la casa en la que estuvo Faustino Yucra en Tarabuco:

Del ahora arrestado, se conoce que fue trasladado por tierra a Cochabamba o La Paz, y que en próximas horas será presentado a los medios de comunicación por el Ministerio de Gobierno.

EVO, “PAPÁ”

En uno de los teléfonos celulares que usaba y que fue secuestrado por la Policía el año pasado, Yucra tiene registrado al expresidente como “papá”.

Para la Policía, está prófugo por narcotráfico desde 2016. Fue acusado por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de ser propietario de una fábrica de cocaína descubierta el 2 de junio de 2010 en El Torno.

Hace diez años, según el expediente, fue encarcelado junto con otras personas que declararon que él era el dueño de la narcofábrica, lo cual fue respaldado por pesquisas de la Felcn.

Yucra fue imputado por tráfico de sustancias controladas y cautelado en La Guardia. Sin embargo, el 6 de julio de 2010 salió libre con medidas sustitutivas y desde entonces no apareció más. En mayo de 2016, lo declararon rebelde y se ordenó su captura, lo que no se hizo efectivo sino hasta este miércoles, pero no por el “narcocaso” sino por terrorismo y sedición.

Fuente: Correo del Sur Digital