Áñez pide dejar la confrontación en Cochabamba y entrega 20 respiradores

La presidenta Jeanine Áñez realizó la entrega de 20 respiradores en Cochabamba, además de 50 ítems para los hospitales.

La presidenta Jeanine Áñez pidió a la población de Cochabamba que no se deje llevar por las provocaciones de la gente que quiere romper la cuarentena poniendo en riesgo su salud y la de sus familias. Asimismo, entregó 20 respiradores para esa región.

«No hagan caso a las provocaciones, con la vida no se juega, si les pedimos que acaten la cuarentena es para evitar contagios. Esas personas que intentan provocar no se están cuidando ni cuidan la vida de sus familias. No estamos en momentos de estar en confrontaciones (…) Estamos en una época de unidad, de solidaridad, les pido que mantengamos la cuarentena para cuidar la vida de la gente”, dijo en una conferencia de prensa.

Fuente: Bolivia Tv