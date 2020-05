Incluyen la Ivermectina en la lista nacional de medicamentos esenciales en Bolivia

El Ministerio de Salud aprobó una resolución que permite la importación de este fármaco y el uso en pacientes con coronavirus, pero con el consentimiento de los pacientes y un protocolo médico. Piden evitar la automedicación.

El Ministerio de salud aprobó hoy una resolución ministerial sobre el uso de la Ivermectina, un fármaco que podrá ser utilizado en pacientes que tienen Covid-19, pero deberá ser aplicado bajo un protocolo médico y con el consentimiento del paciente sobre los posibles efectos secundarios de este medicamento.

Así se dio a conocer en una conferencia de prensa, en la que el ministro de Salud, Marcelo Navajas, aclaró que este fármaco no tiene validación científica, aunque existen muchos estudios en curso. «Sin embargo, este medicamento se encuentra en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la producción nacional, y la con la resolución vamos a poder tener la posibilidad de su importación y el uso en diferentes dosis, con la aclaración de que es un producto que no tiene la validación científica en el tratamiento del Covid-19″, explicó.

El ministro también aclaró el procedimiento que debe seguir el médico que opta por usar Ivermectina. «Pedimos a nuestros colegas médicos que lo hagan con consentimiento informado, es decir, que el paciente debe conocer que es un producto que está a prueba y se debe informar sobre las reacciones adversas que puede causar (…) Dejamos en la consideración de profesionales especialistas el uso de este medicamento», enfatizó.

«Se está autorizando el uso bajo protocolo médico y clínico, no significa la automedicación. No está probada su verdadera eficacia, pero existen varios tratamientos. Se ha aprobado esta resolución para evitar que su prohibición cree especulación y una falsa idea de que no existe el producto en el país para el tratamiento, pero su uso debe ser con el consentimiento del paciente, de que existen estudios en curso que pueden probar el medicamento», insistió el ministro.

Una de las profesionales que participó de la conferencia de prensa dijo que entre los efectos secundarios están los mareos, vértigo y otros.

