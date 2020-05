Arturo Murillo: «Fue un shock para nosotros, ha dolido, pero no vamos a proteger a nadie»

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que el caso de los respiradores españoles con presunto sobreprecio y la posterior aprehensión del exministro de Salud Marcelo Navajas cayó como balde de agua fría en el Ejecutivo de Jeanine Áñez, pero afirmó que no se protegerá a nadie.

Para el titular de Gobierno, el caso respiradores es una conspiración impulsada por el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela —aprehendido y con nexos con el MAS— y los dos intermediarios bolivianos, Fernando Humérez —a quien llama delincuente— y Walter Zuleta.

La autoridad rechazó cualquier vinculación con el caso, y explicó que si bien es cierto que Humérez lo contactó a su celular, Murillo nunca atendió sus llamadas.

Dijo que él mismo advirtió al exministro de Salud Aníbal Cruz sobre la presencia de Valenzuela en filas de esa cartera, pero que no sabe cómo es que el exdirector jurídico continuó hasta la gestión de Navajas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

—¿Cómo cae este caso en el Gobierno nacional?

—Lo primero es que éste es un tema doloroso. Como Gobierno, más allá de lo que la población pueda ver, estamos haciendo un trabajo muy duro, siete meses sin descanso, y este tema ha golpeado muchísimo internamente, porque la corrupción es un delito complicado, pero en un momento como el que estamos viviendo es un triple crimen. Nos ha dolido mucho, pero también hemos reaccionado inmediatamente en la investigación, toda la investigación ha sido apoyada por el Ministerio de Gobierno por iniciativa propia a instrucción de la presidenta.

No puedo decir que no me ha dolido muchísimo que un colega que lo he conocido hace un mes y medio esté preso. Es un shock para nosotros. No sé si es culpable por corrupción, pero claramente tiene una culpabilidad por haber firmado documentos, no sé, tal vez por demasiado confiado.

—¿Qué indicios tiene la Policía y contra quiénes?

—Claramente, aquí ha habido una conspiración, y hay una conspiración en muchos ministerios y muchas alcaldías del país, del MAS. Aquí el gran delincuente es (Fernando) Valenzuela, que ha sido asesor de (la exministra de Salud) Gabriela Montaño, que ha sido la persona que ha tramado todo esto.

—¿Pero por qué Valenzuela seguía en sus filas?

—Cuando me enteré de que Valenzuela trabajaba en el Ministerio de Salud, le pedí a Cruz que lo retirara, tres veces, la última vez ya la Presidenta se refirió: “Te han dicho por qué no lo retiras”, y él dijo que por pena, no sé qué, y luego me dijo a mí que ya lo había retirado y claramente no lo había retirado. Y mira el presente griego que ha dejado. Los problemas que ha acarreado son terribles, entonces este tema mancha.

—Humérez, en su declaración, dice que lo llama a usted. ¿Qué relación tienen?

—Este Valenzuela ha hecho toda esta conspiración juntamente con este Humérez. Me preguntas qué relación (tengo con Humérez). Ninguna, este Humérez para mí siempre ha sido un delincuente, él fue suplente de Ninozka Lazarte en Podemos, de 2006 a 2009, cuando fui diputado y jamás ni siquiera un “hola, qué tal”. Siempre lo tuve a raya porque me pareció un tipo torcido, y ya en esa época me pareció que jugaba a doble partido con el MAS y la gente que hace eso no es de confianza.

Él trata de comunicarse conmigo y yo lo tenía registrado incluso como diputado, y no le contesto el teléfono. En sus declaraciones, dice que me busca a mí y busca a (ministro de Trabajo, Oscar)Mercado. Yo me imagino que él, al ver que la cosa reventó, estaba tratado de buscar una salida.

Yo le presento esto a Rojas y pedí que averigüen por qué está llamando, es una persona que siempre ha estado apegado al MAS, le han viso haciendo barra a Evo. Para mí, su actitud ha sido repugnante.

POLÍTICA

“Afecta, pero Áñez sigue primera”

Para el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el caso de los respiradores con presunto sobreprecio afectará la imagen política de la candidata presidenta, Jeanine Áñez, pero, aun así, para la autoridad, la mandataria mantendrá la mayor preferencia electoral.

“Ahora la política se ha vuelto muy cochina, tal vez el MAS está actuando con menos suciedad que otros partidos que se muestran democráticos, y por qué esto, porque creen que con esto le sacan de carrera a la presidenta Áñez. Claro (que el caso) afecta, pero la gente sabe que ella no tiene nada que ver con esto; los delitos son personales”, dijo Murillo.

“(Áñez) tiene mucho mejor chance. Las últimas encuestas muestran que entre los opositores ha pasado a todos e incluso a Luis Arce. Áñez ha hecho un trabajo importante, ha trabajado por todos; no hizo diferencia por colores políticos. Si Evo estuviera de presidente, estuviéramos con muertos en las calles”, aseveró el Ministro a Los Tiempos.

“Pacheco fue nombrado por Navajas, no por Áñez”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovani Pacheco Fiorilo, uno de los implicados en el caso de presunto sobreprecio de respiradores, no fue designado por la Presidenta del Estado, sino por el ministro de Salud, Marcelo Navajas.

Murillo aseveró que Pacheco no fue recomendado por ninguno de los aliados de Áñez, como denunciaron sectores de oposición.

“No, eso es mala leche. Pacheco es un administrador que ha trabajado en varios sectores, lo conocí trabajando con (Samuel) Doria Medina”, dijo. Relató que hace unas semanas, luego de unos problemas de coordinación con Pacheco por el hospital de Montero, decidió llamar a Doria Medina para consultarle sobre su relación con el director de Aisem.

“Y me dice primero: ‘Arturo, yo no lo he recomendado, entiendo que el doctor Toro —que no se quién es— lo ha recomendado, pero yo no, hace muchos años que no lo veo’, entonces no hay ninguna recomendación de Samuel ni nada”, aseguró Murillo.

Seguro para policías se aprobará esta semana

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que esa semana se terminará con los trámites para que los policías tengan un seguro de vida de 100 mil bolivianos, que estará vigente incluso después de la emergencia sanitaria.

“Los policías no tienen seguro de vida. No puede seguir así eso, yo he ordenado que se haga un seguro y creo que esta semana lo terminamos. Mientras no se dé esto, yo estoy corriendo todos los gastos y se está dando indemnización de 100 mil bolivianos, no los podemos dejar desprotegidos. Vamos a cuidar de sus familias”, dijo.

Afirmó que esta semana saldrá el seguro, que tendrá la base de un seguro de accidentes que se va a volver seguro de vida. Al menos siete policías han fallecido por coronavirus y hay más de 50 infectados.

Por otra parte, la autoridad aseveró que no hay malestar en la Policía, como se afirmó en varias cartas públicas difundidas en redes sociales.

“Ha habido un pronunciamiento, yo me senté con todos los suboficiales mayores que manejan las asociaciones, hemos charlado y ellos quedaron contentos; lo que hay es una línea cubana de mezclar todo y desinformar. Trataron de mostrar que hay malestar en al Policía, en las FFAA, cuando es falso”, dijo.