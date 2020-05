Así se ven rostros humanos en su ‘versión’ animal gracias a la inteligencia artificial

Xander Steenbrugge, un programador e investigador de Bélgica, ha desarrollado un modelo de aprendizaje basado en inteligencia artificial (IA) capaz de ofrecer la versión animal de un rostro humano y viceversa.

Para crear lo que Steenbrugge llama ‘humanimals’ (‘animales humanos’), fueron usadas redes generativas antagónicas (RGA), una especie de algoritmo de IA que utiliza dos redes neuronales para el aprendizaje no supervisado. Por lo general, permiten crear retratos y mejorar la calidad de las fotografías. La técnica ‘deepfake’, para la creación de contenido audiovisual falsificado, utiliza esa tecnología.

I published my ‘humanimals’ model & inlcuded a simple Colab notebook to discover your own latent species, have fun Twitterverse😋!

De esta forma, nació la red neuronal ‘humanimals’, que dio como resultado el rostro de un hombre con facciones de león y que una mujer se transformara en un guepardo, entre otros muchos ejemplos.

I’m pretty sure I discovered several new species in latent space jungle here… pic.twitter.com/z1knRy5Ewk

Steenbrugge aseguró en una entrevista reciente que su experimento no tiene una aplicación práctica en concreto como la mayoría de los trabajos académicos, pero pone de manifiesto una vez más la creatividad de la IA. Según explica, los métodos de aprendizaje automático son tan «flexibles» que resultan multipropósito. «Puedes tener B, C y D [propósitos] con el mismo modelo simplemente ejecutándolo con diferentes datos y es aquí en donde, a menudo, está toda la diversión», añade.

This was bound to happen…

Started finetuning a conditional StyleGAN2 model on the combined FFHQ + AFHQ datasets and well, I’m getting some great animalism samples 😅

Will share model checkpoint when it’s converged a bit more!

more info: https://t.co/2BckJKG4O6 pic.twitter.com/EbwfDKFltz

— Xander Steenbrugge (@xsteenbrugge) April 28, 2020