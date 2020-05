Audio que circuló el martes revelaba el plan del MAS para generar caos en el país tras prolongación de la cuarentena

«En el trópico todavía no nos vamos a levantar, porque si lo hacemos, nosotros seríamos culpables de todo», dice parte del audio.

«Es un tema confidencial. Hay más del 90% de probabilidades de que la cuarentena se prolongue. Hay varios sectores que se están preparando para una marcha grande a nivel nacional con bloqueos incluidos«, así comienza el audio que circuló el martes y que es atribuido a un dirigente masista del trópico cochabambino.

En sus palabras se revela un plan para generar caos en el país si el confinamiento se prolongaba (medida que al final fue anunciada el miércoles por el Gobierno y que será hasta el 10 de mayo).

«En el trópico todavía no nos vamos a levantar, si nos levantamos primero nosotros seriamos culpables de todo, ahora nos están castigando con el tema de combustible, bancos y muchas cosas que nos están limitando», se escucha decir a un dirigente, señalando una estrategia dispuesta por «decisiones superiores». «En el trópico no nos vamos a levantar, vamos a esperar que las ciudades se levanten».

El supuesto dirigente llama a sus seguidores a prever raciones de comida, pues desde «el viernes (hoy) más que seguro a nivel nacional se va a bloquear y será hasta sacar a la presidenta (Jeanine Áñez). Eso les comunico, que sea confidencial, lo mantendremos entre nosotros».

«Ya me he comunicado con Leonardo (Loza) y me dijo que sí… solamente que no han levantado y no han pedido nada en la reunión porque había militares, policías, había infiltrados por eso no se ha conversado ese punto, pero (nosotros) lo tenemos que tomar estratégicamente y orgánicamente en nuestros sindicatos y centrales, les pido paciencia, hay que soportar un poco más».

El audio coincide con las primeras acciones violentas que se generaron en las primeras horas de este viernes, cuando encapuchados y motociclistas irrumpieron en dependencias de la comisaría policial en Yapacaní (Santa Cruz), con los problemas en Ivirgarzama y los bloqueos en Senkata.

(Escucha el audio en el que se habla de un plan estratégico para generar caos en el país)



