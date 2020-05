Banco Mundial aprueba crédito $us 254 millones para apoyar pago de bonos a familias bolivianas

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó el viernes un préstamo y dos créditos (uno de los cuales es concesional) por un total de $us 254 millones, en favor del Estado boliviano, cuyo objetivo es apoyar al país en el financiamiento de los bonos sociales del Gobierno en favor de las familias pobres, con niños y jóvenes en edad escolar, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores informales afectados por la emergencia sanitaria del coronavirus.

De acuerdo a un boletín del Banco Mundial, los créditos del Banco Mundial financiarán parcialmente los bonos Familia, Canasta Familiar y Universal, alcanzando aproximadamente a 3,6 millones de beneficiarios directos.

Adicionalmente, el proyecto financiará el costo del sistema de pagos a través del sector financiero.

«Esta operación está alineada con nuestra misión de acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida y se enmarca en la respuesta institucional inmediata del Grupo Banco Mundial a la pandemia del Covid-19», explicó la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fay.

«En este caso, apoyamos a Bolivia en un momento complejo para su economía, conociendo el impacto importante que las redes de protección social tienen en los hogares frente a crisis como la propiciada por el brote de este virus», señaló.

Los recursos provienen de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de $us 200 millones a 24 años de plazo, con 14 años de gracia y una tasa de interés Libor a seis meses y un margen de 1,40%; y un crédito no concesional de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por $us 21 millones a 21 años de plazo con 18 años de gracia e interés Libor a seis meses y un margen fijo de 1,40%.

Además de un crédito concesional de la AIF de $us 33,3 millones con 30 años de plazo, cinco años de gracia y una tasa de interés de 1,25% más el ajuste de base al cargo por intereses, haciendo un monto total de $us 254,3 millones.

El BIRF y la AIF son dos entidades que conforman el Banco Mundial.

Fuente: ABI