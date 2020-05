Beramendi denuncia a integrante de Bartolinas en irregularidades de insumos para el Sedes

La asambleísta departamental, Lizeth Beramendi, denunció hoy a la abogada Palmeria Villegas, jefa de la unidad de Transparencia de la Gobernación y parte de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» de intentar encubrir las irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad para el Sedes.

«La abogada está encubriendo la corrupción, ocultado información, no está haciendo su trabajo y por ello estoy solicitando que se la convoque a un informe oral, que se la interpele porque necesitamos saber qué y cómo se está gastando el dinero del Covid-19», aseguró Beramendi en contacto con la prensa. En tanto, que en sus redes sociales difundió imágenes de la funcionaria junto a la dirigencia de la organización Bartolina Sisa.

Beramendi explicó que diferentes secretarías como Madre Tierra, Desarrollo Productivo, Coordinación General y Desarrollo Humano están realizando compras directas por la emergencia del Covid-19, pero sin verificar que las empresas cumplan con la documentación de respaldo como el RUPE y Registro Sanitario para adjudicarse los contratos. En el caso del Sedes se indaga la compra de materiales sin Registro Sanitario y que no se entregaron a tiempo.

La denuncia surgió luego que informó este que hallaron más irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad para el Sedes, luego de que en abril encontraron guardados en un depósito barbijos, alcohol en gel y otros materiales que debían servir para equipar al personal de salud contra el coronavirus.

Además de la falta de insumos adquiridos, se detectó que la importadora no contaba con Registro Sanitario al momento de adjudicarse una compra por más de un millón de bolivianos.

Hoy se prevé que la representante de la importadora Trade, involucrada en la denuncia, presente un informe en el pleno de la Asamblea Departamental sobre la provisión de barbijos y otros insumos de bioseguridad para la lucha contra el coronavirus.

Transparencia

Luego, de la intervención al almacén del Sedes, el 30 de abril, la representante de Transparencia declaró: “Nosotros tenemos la confianza de que se ha cumplido la normativa, pero vamos hacer un control interno de toda la documentación y de todos los procedimientos de compra”.

Agregó: “Ya sabemos que estamos en una época bien difícil por esto de la pandemia no nos permite ejecutar como se quiere, no hay los insumos para comprar; hay el dinero pero no hay los insumos. Nosotros vamos hacer el control de que todo esté regla, luego todo va ir a la Contraloría”.

Aunque la gobernadora Esther Soria anunció que el informe de la adquisición y los insumos que estaban guardados se iba a dar en 48 horas hasta la fecha, desde el 29 de abril, no ha brindado ninguna información ni a la Asamblea Departamental ni a los medios de comunicación.

Los Tiempos está intentando contactar a la responsable de Transparencia de la Gobernación.