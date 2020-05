Brujerías de Choquehuanca

En momentos en que la peste china viene alcanzando sus mayores picos de ferocidad, es necesario guardar y resaltar los sabios consejos de don David Choquehuanca, ex canciller del Estado Plurinacional y Folclórico de Bolivia, y hoy, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo, lecciones que no serían las primeras, ni serán las últimas.

De hecho, no olvidamos las admoniciones formuladas por este insigne sexólogo aimara, descubridor del sexo de las piedras y de las propiedades afrodisíacas de la papalisa, como de su poder reconstituyente sobre el sistema eréctil del varón.

Asimismo, este Leonardo da Vinci criollo tuvo también la genialidad de instruir, a nivel nacional, el giro a la izquierda a todos los relojes del país, bajo la peregrina tesis expresada a la Red Erbol, en el programa “Hagamos Democracia” de 29 de junio de 2014, donde indicó: “Yo pienso que, sí estamos acostumbrados en una lógica que no es la nuestra, porque estamos en el sur, no estamos en el norte, eso ayuda. Desde el día que principié a usar ese reloj tengo más ideas y, es verdad, yo digo será que el otro hemisferio de nuestro cerebro estaba durmiendo, no le hacemos trabajar, pues los que escribimos con la derecha, hacemos trabajar un lado, y si uno lee ambos lados hace trabajar ambos lóbulos” (SIC)

Fue desde ese preciso instante que los bolivianos estuvimos condenados a vivir con el reloj levógiro del Parlamento, pues nuestro genio descubrió que: “si plantamos un poste, la sombra girará en el sur, como el reloj de la Plaza Murillo, (el reloj del sur) que va a ser referente en el mundo, aunque haya habido antes el reloj de Londres. Hasta en Machu Picchu-Cusco, el reloj gira, así como en la Plaza Murillo; en el norte gira, así como los relojes del norte. Simplemente eso es armonizarnos con nuestro espacio y tiempo, no hay que complicarse mucho, es tomar conciencia de que estamos en el sur” (SIC).

Frente a tamaña clarividencia, recién intuimos: ¿por qué este sabio fue Canciller por más de una década, y ahora candidato a la segunda magistratura de la nación?; ¿Por qué perdimos en la Haya, como en la guerra, habiendo este erudito desempeñado la conducción de las relaciones exteriores de nuestro país? Quizás, porque no lo dejaron expresar su sabiduría, imbuidos por un fuerte sentimiento de envidia, y ¿por qué tendríamos que reelegirlo ahora, solo porque nuestra Ley Electoral masista hace que el voto del campo valga más que los votos urbanos, y de esta forma fraudulenta, retorne al mando del país en las próximas elecciones?

Entretanto, pasmados por las últimas declaraciones de este egregio nigromante sobre la sugerencia de su jefe cocalero de conformar milicias armadas en Bolivia, similares a las existentes en Venezuela, aseguró que esas declaraciones son parte de la libertad de expresión y deben respetarse. Asimismo, nos pide despertar y ser rebeldes, pues nos quieren disciplinar en las universidades, donde nos han vuelto obedientes, “tenemos que cuestionar estas cosas, no debemos ser rebeldes sin causa, sino rebeldes con causa”. En fin, esto no es producto de la genialidad sino nos inclinamos a creer que son: solo brujerías de Choquehuanca.