Cámaras de desinfección no tienen acción efectiva contra el Covid-19

Hoy en contacto con Radio Fides, el vocero de la Sociedad Boliviana de Infectología, Víctor Hugo Velasco, informó que las cámaras de desinfección no tienen acción efectiva contra el coronavirus y afirmó que los aerosoles generados al interior no pueden ayudar a dispersar la enfermedad, además de acelerar otras infecciones por lo que no recomienda su implementación.

Velasco aseveró que varias instituciones internacionales recomendaron no usar los túneles y recalcó que en diferentes municipios de Bolivia varias instituciones instalaron estas cámaras de desinfección.

“Si una persona que estuvo con covi-19 entra antes que yo (a la cámara) entonces la posibilidad de contagio es alta”, remarcó.

Según el infectólogo, el uso de cloro y lavandina podría ayudar a la desinfección, pero expone a la población a otros tipos de daños a su salud debido a que el tiempo mínimo recomendado para neutralizar algún tipo de virus es de 5 a 10 minutos.

