Clubes de fútbol piden créditos al Gobierno boliviano y “condonación”de impuestos

A través de la Federación Boliviana de Fútbol, los dirigentes de la División Profesional solicitaron ayer acceder a créditos bancarios aprobados en el plan de emergencia de apoyo a varios sectores económicos del país afectados por la pandemia del coronavirus. Representantes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se reunieron con el ministro de deportes Milton Navarro para solicitar, además, “condonación” de deudas impositivas.

“Pidieron acceder a los créditos bancarios para sustentarse económicamente”, explicó Navarro luego de reunirse con el presidente de la FBF, César Salinas, y otros representantes del máximo ente del balompié nacional. Para analizar el tema, técnicos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Salud y personeros de la FBF se reunirán el martes para ver la viabilidad de la solicitud.

“Formamos comisiones de trabajo que comenzarán a hablar el martes para ver una solución”, sustentó Navarro a Monumental. Debido a la crisis económica generada por la pandemia, el Gobierno aprobó préstamos blandos a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país a un plazo de hasta cinco años, entre seis meses y un año de gracia. Aunque la situación de los clubes es diferente, por las elevadas planillas, la federación reconoció que es una buena opción.

“Esa es una posibilidad que será analizada en la mesa de trabajo”, resaltó Héctor Montes, coordinador general de la federación. Los representantes de la FBF expresaron su preocupación por la situación de las instituciones deportivas del profesionalismo, de las asociaciones y la importancia de acceder a préstamos. “Veremos en qué áreas nos puede apoyar el Gobierno”, aseguró el directivo de la FBF.

Según el presidente de Guabirá, Rafael Paz, hay clubes que hasta fin de año tendrán un déficit de 700 mil dólares y “los grandes” superarán los 2 millones.

“Condonación de deudas”

“También, lo que se está pidiendo es que se puedan condonar deudas de impuestos, pero tenemos que hablar con el Ministerio de Economía”, explicó el ministro Navarro.

El coronavirus provocó la paralización del torneo Apertura de la División Profesional desde hace casi dos meses, situación que pone en alarma a la dirigencia nacional. Se solicitó ayuda al Gobierno nacional, a la FIFA y a la Conmebol para paliar las pérdidas que fácilmente alcanzan los 200.000 y 300.000 dólares por la postergación de las eliminatorias sudamericanas Catar 2022 y la Copa América Argentina-Colombia 2020.

Antes de la cuarentena, los equipos de país tenían deudas millonarias con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). “La situación es complicada. Tenemos deudas con impuestos y con los jugadores”, resaltó Paz, titular de Guabirá

Los reactivos

Un ejecutivo de la FBF contó que en la reunión de ayer también se habló de la colaboración del Estado en la logística de seguridad sanitaria, luego de que se autoricen los entrenamientos y posteriormente los partidos de la División Profesional.

“Hay la predisposición para ayudar”, apuntó el federativo, quien también destacó que por el momento se coincidió en que “la prioridad en este momento es la salud”.

¿Cuánto dinero deben los clubes a impuestos?

“Vamos a recabar la información sobre la deuda de cada club con Impuestos Nacionales”, adelantó ayer Milton Navarro, ministro de deportes, luego de reunirse con César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Según dirigentes de la División Profesional, los adeudos impositivos son cuantiosos. Desde el martes se hará un análisis detallado del dinero que los clubes deben al Estado.

“Veremos cómo podemos subsanar las deudas. Vamos a ir trabajando con mesas de trabajo la próxima semana para dar solución», informó el ministro, quien explicó que un representante del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) presentará un informe de la situación.

El Ministerio de Economía tendrá la última palabra.

A la reunión de ayer también asistieron el director general ejecutivo, Freddy Téllez, y el coordinador general, Héctor Montes, quienes expusieron la problemática que viven los clubes.

En tanto, para representantes de los equipos profesionales, “hay deudas impagables con impuestos”. Según el presidente de Guabirá, Rafeal Paz, “tenemos equipos pobres. Se vienen nubarrones negros en el fútbol boliviano con esto de la pandemia”.

Para colaborar con los equipos, la Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó que aprobó la asistencia de uso operativo en el contexto del Covid-19. A través de una carta, Conmebol detalló que Bolivia dispondrá de 1.109.871 dólares, $us 700 mil de los cuales serán divididos entre los 14 clubes de la División Profesional, $us 140 mil será repartido entre las nueve asociaciones del país y $us 269.871 serán destinados a los costos operativos de la federación. El máximo ente del balompié sudamericano dará 50.000 dólares a cada uno de los 14 clubes del país. Mientras que cada asociación tendrá $us 15.000.

