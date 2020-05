Con 392 casos positivos Bolivia registra el pico más alto de la pandemia y alcanza los 5.579 contagiados

El día de hoy se registra el deceso de 15 personas a causa de la pandemia

El dr. Virgilio Prieto, Jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, informó un incremento de casos para esta jornada de 392, se lamenta el deceso de 15 personas, con lo cual se alcanza un total de 5.579 positivos, 596 sospechosos, 230 decesos y 575 recuperados a nivel nacional.

Los casos están distribuidos de la siguiente forma: En Santa Cruz 251 casos nuevos y un total de 3.665; Beni 113 nuevos y un total de 1.015; Cochabamba 19 casos nuevos y un total de 285; La Paz 6 nuevos y un total de 381; Oruro 2 nuevos y un total de 143; Tarija 1 caso nuevo y un total de 18; Pando no registró nuevos casos y tiene un total de 12; Potosí no registró nuevos casos y tiene un total de 41; Chuquisaca no registró nuevos casos y tiene un total de 19 positivos.

Los nuevos decesos son de Beni 9, Santa Cruz 4, La Paz 1 y Oruro 1, sumando un total de 15 decesos el día de hoy.

Indicó que la tasa de letalidad por Covid-19 del país es menor que la estimada a nivel mundial, sin embargo, comparada con países vecinos, Bolivia se encuentra con la tasa promedio, según una tabla realizada por el Ministerio de Salud, tomando en cuenta a Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay.

