Congreso deja en espera nueva propuesta de emergencia de Bukele

El Gobierno de El Salvador presentó este jueves (21.05.2020) una nueva propuesta de ley de emergencia para enfrentar el COVID-19 y de reapertura de la economía, iniciativa que las bancadas legislativas dejaron para discutir el lunes 25 de mayo.

Esta decisión supone un desplante del órgano Legislativo, de mayoría opositora, al Ejecutivo y un capítulo más de su difícil relación. El Gobierno de Nayib Bukele llevó la propuesta menos de 24 horas después de anunciar que demandará al órgano Legislativo y Judicial por supuestamente retirarle atribuciones para combatir el avance del COVID-19.

A la comisión que debe analizar la propuesta -y dar su visto bueno para la votación- no asistieron los principales partidos opositores, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), que representan la mayoría legislativa. Se esperaba que la iniciativa gubernamental pudiera ingresar a la agenda de la sesión de este jueves para su discusión y votación pero, a diferencia de otras ocasiones, no sucedió así.

«Lamentamos también de que a la comisión no asistiera el partido ARENA ni el partido FMLN, ellos sabrán las razones que están teniendo para esto. Nosotros sí creemos que no abona a nada», apuntó el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro. Añadió que «es una lástima que al tema de la activación económica no se le quiera dar la importancia debida».

El presidente salvadoreño ha condicionado el comienzo de la reactivación de la economía a la aprobación de una nueva cuarentena por 15 días más. No obstante, el Parlamento aprobó recientemente una ley con la que busca reactivar las actividades productivas por fases en los próximos 120 días, iniciativa que el mandatario prometió vetar.

ama (efe, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario CoLatino)

