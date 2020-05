Covid-19 en Perú: «Estamos lastimados, como médicos, como seres humanos»

Las declaraciones del doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), encienden las alarmas no solo en su país, sino más allá de sus fronteras. Habla de la desgarradora situación que se vive en algunos hospitales de Perú, sobre todo en Lima, que están colapsados ante le pandemia de coronavirus.

«En el escenario de una situación como esta, hay que hacer una valoración integral de qué paciente crítico es potencialmente recuperable”, dice a DW el especialista. Aclara que todos los pacientes deben ser atendidos, por lo menos en lo fundamental, que es recibir oxígeno en este caso. «El problema son las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con sus respectivos ventiladores”, aclara.

Ante la escasez de plazas disponibles, todos los pacientes entran en una evaluación. «No hay ninguna directiva nacional al respecto. Queda solo a criterio del médico que está a cargo”, dice el especialista. Y explica que se utiliza un instrumento de evaluación de la gravedad del paciente, conocido como APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II). «Esa es la única herramienta que tenemos para ingresar a pacientes a la UCI. Los que tienen mejor pronóstico están a la cabeza”, explica, y lamenta: «Antes, si no se tenía una cama UCI, se enviaba el paciente a otro hospital. Pero ahora ya no podemos hacer eso, porque todos los hospitales están colapsados. Hay que tomar decisiones en el momento”.

Problemas estructurales

«Cuando se llega a niveles extremos, como en el caso de Perú, cuando hay que llegar a decidir a quién se destinan esos recursos sanitarios y a quiénes no, lo que se pone en cuestión son dos elementos, que son los que determinan la cohesión en cualquier sociedad: la solidaridad y la interdependencia entre las personas”, dice a DW la secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Karina Batthyány. Añade que son decisiones que, además, implican valoraciones sobre quiénes tienen el derecho de que se apueste a la preservación de sus vidas.

A juicio de la socióloga uruguaya, lo que ahora ocurre pone de relieve problemas estructurales anteriores. «Cuando uno tiene un sistema de salud debilitado, un sistema de salud pública que no alcanza a cubrir las necesidades de la población, un sistema de salud mercantilizado, esto queda en evidencia en situaciones de urgencia”, afirma. «La salud pública ha estado abandonada. No ha habido interés de parte de los gobiernos de turno. Hoy día vemos que es una necesidad importante”, señala por su parte Valverde.

Perú es el segundo país de Sudamérica con mayor tasa de infección de coronavirus, y ya supera los 92.000 contagios. Y, lo que es más grave, es «el país menos preparado para esta pandemia”, según Valverde. Para ilustrarlo, ofrece un dato. «Nuestra relación de camas UCI por cada 100.000 habitantes es de 2.3, y está muy por debajo del estándar mundial; el ideal serían 10. Se considera que 6 ya es un punto crítico”. No hay suficientes equipos. «Y ese no es un tema de ahora, sino de siempre en el Perú”, subraya.

Las lecciones de la crisis

El presidente de Somepi renunció hace poco al comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud de Perú ante la emergencia de COVID-19, entre otras cosas, debido a que no se hacía caso a las recomendaciones de los médicos, según cuenta a DW. Valverde no puede especificar cuánta gente se está quedando sin poder ingresar a una UCI. Pero asegura que las listas de espera son muy largas. «La verdad es que estamos bastante lastimados, como médicos, como seres humanos, estamos en el límite de nuestras capacidades. Estamos muy estresados, muy cansados. Pero hay que ser optimistas y seguir adelante”, afirma.

Batthyány subraya la necesidad de volver a discutir el rol del Estado y la necesidad de un estado social que sea capaz de garantizar los pilares mínimos de protección y el bienestar de todos. «La gran lección para América Latina es la recuperación de la noción del bien común, y el bien común se garantiza por políticas públicas”, afirma. ¿Se llevará a cabo esa discusión realmente? Batthyány así lo espera: «Yo creo que sí, que la crisis está dejando sus lecciones”. También Valverde cree que se aprenderá la lección de la pandemia, pero «con un gran sacrifico de los peruanos”.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.